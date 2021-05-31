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Власть

Клинические испытания аконита завершены, сообщил депутатам Алымкадыр Бейшеналиев

Клинические испытания иссык-кульского корня (аконита) завершены. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Он рассказал депутатам, что сегодня намерен собрать до полусотни человек, которые пьют настойку аконита.

«Клинические испытания проведены. Иссык-кульский корень повышает иммунитет, выводит из легких мокроту, снижает уровень сахара в крови, лечит рак желудка. Те, кто пьет настойку аконита, тот даже на четвертой стадии онкологии излечивается — опухоль больше не растет», — рассказал чиновник.

Депутаты поинтересовались, когда будут завершены клинические испытания аконита. Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что они уже завершены и Минздрав ждет официального заключения ученых.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен 
Ссылка: https://24.kg/vlast/195793/
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