Клинические испытания аконита завершены, сообщил депутатам Алымкадыр Бейшеналиев

Клинические испытания иссык-кульского корня (аконита) завершены. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Он рассказал депутатам, что сегодня намерен собрать до полусотни человек, которые пьют настойку аконита.

«Клинические испытания проведены. Иссык-кульский корень повышает иммунитет, выводит из легких мокроту, снижает уровень сахара в крови, лечит рак желудка. Те, кто пьет настойку аконита, тот даже на четвертой стадии онкологии излечивается — опухоль больше не растет», — рассказал чиновник.

Депутаты поинтересовались, когда будут завершены клинические испытания аконита. Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что они уже завершены и Минздрав ждет официального заключения ученых.