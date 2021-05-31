Испытание аконита. В Минздраве ждут отзыв от российских и казахских профессоров

В Минздраве ждут внешний отзыв на клинические испытания аконита (иссык-кульского корня). Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, материалы отправили российским и казахским профессорам, ученым.

«Отправили в Москву двоим и двоим в Астану. В некоторых российских регионах аконит тоже применяют. Они готовы совместно исследовать. После получения оценки соберем научно-технической совет. То есть процедура стандартная, как при испытании любого лекарства», — сказал министр.

Это не средство от COVID-19. Но оно поднимает иммунитет, обладает отхаркивающим действием при легкой и средней тяжести болезни. Тяжелым пациентам в реанимации мы не давали отвар. Алымкадыр Бейшеналиев

Он отметил, что некоторые журналисты неправильно поняли, написав, что это средство от COVID-19. «Сейчас официально я не даю, но неофициально многие лечат аконитом. Что я буду скрывать?» — подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.

Имена российских и казахских профессоров он пообещал сообщить позже.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.