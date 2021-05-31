15:05
USD 83.63
EUR 101.99
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Испытание аконита. В Минздраве ждут отзыв от российских и казахских профессоров

В Минздраве ждут внешний отзыв на клинические испытания аконита (иссык-кульского корня). Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, материалы отправили российским и казахским профессорам, ученым.

«Отправили в Москву двоим и двоим в Астану. В некоторых российских регионах аконит тоже применяют. Они готовы совместно исследовать. После получения оценки соберем научно-технической совет. То есть процедура стандартная, как при испытании любого лекарства», — сказал министр.

Это не средство от COVID-19. Но оно поднимает иммунитет, обладает отхаркивающим действием при легкой и средней тяжести болезни. Тяжелым пациентам в реанимации мы не давали отвар.

Алымкадыр Бейшеналиев

Он отметил, что некоторые журналисты неправильно поняли, написав, что это средство от COVID-19. «Сейчас официально я не даю, но неофициально многие лечат аконитом. Что я буду скрывать?» — подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.

Имена российских и казахских профессоров он пообещал сообщить позже.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195798/
просмотров: 629
Версия для печати
Материалы по теме
В госрезиденции аконит уже не варят. Новое место глава Минздрава называть боится
Для зараженных COVID-19 свободны 302 койки в медучреждениях Бишкека
Вопросы поставок вакцин от COVID-19 рассмотрел республиканский штаб
COVID-19 в мире. Заразились более 170,1 миллиона, умерли более 3,5 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
В КР коронавирусом болеет 3 тысячи 349 человек, 540 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались пять человек
В КР выявили 174 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 104 729
COVID-19. Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса
Две вакцины Sinopharm от COVID-19 оказались эффективны на 73 и 78 процентов
Популярные новости
Крики, вопли, драки. На&nbsp;Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли Крики, вопли, драки. На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Тимур Файзиев скрывается от&nbsp;следствия. Суд заочно заключил его под стражу Тимур Файзиев скрывается от следствия. Суд заочно заключил его под стражу
Бизнес
&laquo;РСК Банк&raquo; повышает процентные ставки по&nbsp;депозитам «РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам
Продукция известных кыргызстанских брендов появится в&nbsp;Китае Продукция известных кыргызстанских брендов появится в Китае
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
Устройства нагревания табака vs&nbsp;сигареты. Что вреднее, проверяем Устройства нагревания табака vs сигареты. Что вреднее, проверяем
31 мая, понедельник
15:02
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова вызвали на допрос в ГКНБ Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова вызвали на допрос в Г...
15:00
Закон о манипулировании информацией: к рекомендации «Адилета» не прислушались
14:48
Повторные выборы. Еще одна партия баллотируется в Бишкекский горкенеш
14:27
Медикам из госбольниц хотят запретить работать в частных
14:25
В госрезиденции аконит уже не варят. Новое место глава Минздрава называть боится