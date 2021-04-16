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Общество
Сюжет: COVID-19

Медики начали лечить кыргызстанцев от COVID-19 иссык-кульским корнем

В Кыргызстане врачи нашли способ излечивать от коронавируса за два-три дня. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, медики лечат пациентов иссык-кульским корнем. «Я сам готовлю раствор. Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный и человеку сразу становится легче. Это как отхаркивающее средство, плюс падает сахар. Каждый врач, ответственный за больного, следит за пациентом, рядом сидит, пока тот пьет раствор горячим. Я сам тоже пью. Если журналисты придут, могу выпить и показать, что никакого вреда нет», — заявил чиновник.

Он отметил рост заболеваемости COVID-19. «Третья волна идет, после выборов очень много людей болеет. И чтобы не потерять их, мы пошли на этот шаг. Во вторую волну мы тоже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Иначе недоброжелатели наши поднимут очень большие... Сейчас обо мне пишут всякое», — признался Алымкадыр Бейшеналиев.

Он заверил, что польза корня доказана.

На вопрос, зачем министр сам пьет иссык-кульский корень, если первым в стране привился от коронавируса, он ответил: «Вторую дозу я еще не получил. После второй только через 20 дней появляется иммунитет. Я ведь в красной зоне больных сам смотрю, каждый день обход делаю, захожу в реанимацию. Я показываю сам пример больным: министр пьет и ничего с ним не случилось. Я с ними вместе пью».

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Алымкадыр Бейшеналиев рассказал и о том, чья это была идея изначально: «Садыр Нургожоевич в марте 2020 года обратился к Жээнбекову. Он вылечил тысячи больных в колонии, и тогда мне предложил. Я начал применять только на своих знакомых, тогда я еще министром не был. Все мои знакомые вылечились. Никто не умирает».

Он добавил, что президент «очень скромный», поэтому не намерен патентовать свой метод лечения.

«Пока мы лечим больных по четвертому протоколу, в нем иссык-кульский корень не указан. В пятом протоколе такое предложение, наверное, внесем. Все, кто поступает в легкой форме, принимают корень, и их сразу выписываем через два-три дня. Это лечение помогает», — уверен министр.

Отметим, что практикующие медики регулярно призывают кыргызстанцев не заниматься самолечением и не использовать средства с недоказанной эффективностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190309/
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