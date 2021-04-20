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Общество

Отравление аконитом. В Минздраве рассказали подробности о состоянии пациентов

В Министерстве здравоохранения и социального развития прокомментировали случаи отравления аконитом.

По их данным, 20 апреля в отделение токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии в тяжелом состоянии поступила семейная пара О.К., 1950 года рождения, и С.Т., 1955 года рождения, с предварительным диагнозом «Отравление аконитом? Аритмогенный шок».

«Со слов самих пациентов, они долгое время принимали отвар в лечебных целях, так как у супруга новообразование, и вчера увеличили дозу. После соответствующего лечения восстановлена сердечно-сосудистая деятельность, состояние пострадавших стабилизировалось, интенсивная терапия продолжается», — говорится в сообщении.

Кроме того, 20 апреля бригадой скорой медицинской помощи Бишкека в отделение реанимации Национального центра кардиологии и терапии в крайне тяжелом состоянии доставлен пациент А.Д., 1958 года рождения, с жалобами на выраженную слабость, тошноту, рвоту, перебои в работе сердца. Предварительный диагноз «Отравление неизвестным веществом».

«Сразу же были проведены базисные реанимационные мероприятия, восстановлены сердечная и дыхательная деятельность. В настоящее время состояние стабильное, интенсивная терапия продолжается. Произведены заборы крови и мочи для проведения лабораторно-диагностических исследований в целях установления токсина и отправлены в Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы», — отметили в Минздраве.

Сегодня стало известно сразу о трех случаях отравления иссык-кульским корнем. Ранее его рекомендовал использовать министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190891/
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