Перенос учебного года. Неожиданный «сюрприз» от кабмина

Чиновники в Кыргызстане могут давать мастер-классы по принятию спонтанных решений. За три недели до учебного года решили отложить начало обучения в образовательных организациях всех уровней образования еще на полмесяца. С широкой общественностью это не обсуждалось. Документ уже подписан председателем кабмина.

Странная аргументация

Решение о переносе начала учебного года на 15 дней принято в целях поэтапного перехода на офлайн-обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования, отмечает пресс-служба кабинета министров.

По идее, поэтапный переход предполагает возврат учащихся в школы или вузы частями. 1 сентября выходит одна группа, 10 сентября — другая и так далее. В кабмине, очевидно, свое понимание поэтапности.

Нет логического объяснения и у Минздрава. «Перенос необходим. Мы же хотим начать учебу офлайн. Снижение заражения коронавирусом еще продолжается, но основной состав школьников только приезжает с отдыха... и туристы, и 30-летие независимости страны, поэтому мы не могли дать прогноз к 1 сентября», — заявил 24.kg министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

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При этом нулевой заболеваемости к 15 сентября глава Минздрава не обещает, но «контролируемая эпидситуация будет». Впрочем, об этом он регулярно заявлял и раньше.

Что мешало начать учебу с 1 сентября онлайн, а потом поэтапно открывать двери образовательных организаций? Полтора года в республике всю ответственность за открытие школ и детсадов возлагали на местные власти. В «зеленых» зонах, где не было заражения COVID-19, они давали разрешение на занятия в традиционном режиме. Почему вдруг сейчас алгоритм поменяли?

В недавнем интервью 24.kg о подготовке к новому учебному году замминистра образования и науки Надира Джусупбекова даже не обмолвилась о переносе. Она лишь заявила, что если в отдельных районах будут серьезные угрозы для здоровья из-за коронавируса, то там придется остаться временно на удаленке.

Комментировать решение главы кабмина она отказалась. Для учителей это тоже стало неожиданностью.

Кому отдыхать, а кому работать

Сама идея переноса не нова. Одним из первых инициативу поднял почти 10 лет назад небезызвестный Турсунбай Бакир уулу, будучи омбудсменом. В последние годы вопрос регулярно поднимали в парламенте. В этом же году обошлись без обсуждений.

В 2017-м депутат парламента Дастанбек Джумабеков говорил, что в начале сентября детям учиться просто некогда: им надо помогать родителям убирать урожай, а тем подросткам, кто живет на Иссык-Куле, нельзя пропустить заработок во время бархатного сезона.

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В Минобразования и вовсе считали, что перенос благоприятно скажется на здоровье детей. «И они смогут более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха. Перенос начала учебного процесса также может дать положительный эффект для развития туризма», — говорила возглавляющая в то время МОиН Гульмира Кудайбердиева на совещании у премьер-министра.

Тогда это обсуждали «на перспективу». Причем обещали, что конец учебного года будет по-прежнему в мае.

Учитывается ли такое сокращение в новом государственном образовательном стандарте? Останется ли такой перенос в будущем? И почему не заслушивают учителей-практиков, которым придется потом нагонять программу вместе с детьми? Пока это вопросы без ответов.

«Учебный год должен начинаться традиционно с 1 сентября. Наши дети и так проболтались почти два года за время пандемии. Многие ребята, особенно в селах, не отдыхают во время бархатного сезона на озере, а на полях трудятся, по 700-800 сомов в день получают. Как дети программу осваивать будут? Подумал об этом кто-нибудь? — задался вопросом один из педагогов на условиях анонимности. — Что касается учителей, то раз мы не будем работать полмесяца, соответственно, и заплатят нам меньше».

Как планировать и не стрессовать?

Немало негодования и у большей части родительской общественности.

«Я считаю, что такие решения должны как минимум сначала обсудить с родителями, потому что многие выстраивают свои планы, подгоняют отпуск, время пребывания детей в лагерях, у бабушек-дедушек. Кроме того, дети уже больше года сидят в изоляции, не общаются со сверстниками. Им и без того будет сложно вернуться к обычному ритму обучения.

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Первый месяц в школах ушел бы на восстановление навыков обучения и общения. Параллельно учителям нужно было умудриться как-то повторить всю программу дистанционного обучения, чтобы идти дальше. Перенос учебного года отодвинет и эти процессы. В результате наверстать упущенное станет еще сложнее. Кроме того, это повлечет изменение и дальнейшего каникулярного графика, что также может не очень хорошо сказаться на детях», — поделилась своим мнением мама семиклассницы Наталья Иванова.

«Вот такие внезапные решения очень сказываются на моей психике как родителя. То идем в школу, то не идем... Решение может измениться за день. Вспомните прошлый год и возвращение детей в Бишкеке. В итоге срываешься, покупаешь форму, обувь, и все это лежит ни разу не ношенное. Ребенок тоже испытывает стресс. Утром ему сказали, что завтра он идет в школу, встретится с одноклассниками и учителями, а вечером — что Zoom продолжается», — добавила бишкекчанка.

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У родителей первоклашек переживаний еще больше. «Ребенок ждет этого дня, считает, когда уже в школу. А сейчас я ей скажу: извини, пойдешь через две недели? А как же старое доброе 1 сентября? Праздник, Первый звонок? Первоклассников могли бы и вовремя принять в школы. Кто хочет работать или отдыхать, это их выбор. А те, кто хочет получить образование, пусть учатся, как положено. Иначе можно и с 15 октября пойти в школу», — возмутилась мама первоклассницы Айнура Саматова.

Депутат, член парламентского комитета по соцвопросам, образованию и науке Евгения Строкова тоже не видит смысла в переносе учебного года. «Какой смысл в таких изменениях? Чтобы учиться до 15 июня, когда начинается жара? Или сейчас с целью продлить туристический сезон? Но в это время на Иссык-Куле уже плохая погода, бесполезно туда ехать. Или хотят продлить турсезон на берегах Средиземного моря, чтобы люди уезжали? Абсолютно не могу понять такую необходимость. Для чего это делается и стоит ли делать это именно сейчас, в такое нелегкое время?» — задалась вопросом она.