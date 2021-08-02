Тренды в образовании поменялись. Кого и как теперь будут готовить наши школы

В Кыргызстане обсуждают, какими знаниями должен обладать выпускник школы. Уже разработали новый государственный образовательный стандарт школьного общего образования. Ввести его планируют с 2022 года. В чем минусы прежнего документа и как изменения скажутся на наших детях-школьниках? Об этом 24.kg рассказал один из членов рабочей группы, замдиректора школы-гимназии № 33 Бишкека Анатолий Прокушкин.

Фото из личного архива Анатолия Прокушкина

— Анатолий Вячеславович, зачем нам нужен новый стандарт школьного образования?

— Согласно закону «Об образовании», госстандарт должен обновляться раз в пять лет. Ничего не стоит на месте, мир меняется, и система образования должна успевать за изменениями. Предыдущий госстандарт приняли в 2014 году, в него несколько раз вносили изменения и дополнения, поэтому время позволило поработать по нему еще дополнительно два года.

— Какие основные минусы у действующего госстандарта?

Очень несбалансированное количество часов. На протяжении этих шести лет мы постоянно метались — то сокращали часы по математике, то увеличивали часы на иностранный язык. Анатолий Прокушкин

У нас не было четкого видения, к чему мы хотим прийти и какого выпускника сформировать. Это был первый опыт, поэтому имела место такая экспериментальная работа. Методом проб и ошибок пытались к чему-то прийти. Было сложно работать.

Во-вторых, в силу экономических проблем он оказался не обеспечен учебно-методическими комплексами.

Сам госстандарт — это набор определенных требований, компетенций, теория, а практика реализуется с помощью базисного учебного плана, который должен быть подкреплен соответствующими учебно-методическими комплексами. Написать же новые учебники смогли только частично для начальной школы и для 5-6-х классов.

— Которые раскритиковали за ошибки?

— Да. Были и ошибки, и некоторые учебники оказались не на компетентностном подходе, а прямо противоречили предметным стандартам. Очень много проблем возникало, поэтому действительно требуется пересмотр государственного стандарта.

— Теперь появилось видение того, какого выпускника мы хотим получить?

— Сейчас весь мир говорит о STEM-образовании (STEM — science, technology, engineering and mathematics), об усилении естественнонаучной части. Думаю, мы будем идти в этом же направлении.

Если в начале 2000-х мы говорили о гуманитаризации образования, то сейчас видим, что гуманитарии не сильно успешны в жизни. Анатолий Прокушкин

А так как мы живем в мире высокотехнологичном, то выпускники должны обладать очень сильными математическими и естественнонаучными знаниями. В новом стандарте упор будет сделан именно на эти навыки.

— Значит ли это, что будем сокращать часы на иностранные языки?

— Неверно смотреть что сокращается, а что увеличивается. Самым важным в новом стандарте будет то, что мы не смогли реализовать в стандарте 2014 года. А именно — выделение большего количества часов на школьный компонент. Это часы, которые школы вольны распределять самостоятельно.

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Мы давно говорим о том, что в школах очень мало автономии, все заурегулировано, школа не может сама никак поменять учебный план. Это плохо.

Мы можем увеличивать часы английского языка в государственном компоненте, но возьмем отдаленную школу в Ат-Баши, где нет учителя или он один на всю школу, а мы им говорим вести урок пять раз в неделю. Вполне возможно, что в этой школе есть другие потребности и другие талантливые учителя, которые могут больше дать детям. Школа, исходя из своих возможностей и потребностей учащихся, сможет дополнительные часы распределить на изучение тех предметов, которые отвечают и социальному заказу (и родителям, и детям это интересно), и возможностям общеобразовательной организации.

Да, сокращение часов произойдет, но их не ликвидируют вовсе, а вынесут в школьный компонент, и школа сама сможет восстановить их, если решит ввести углубленное изучение иностранного.

— Наши дети учат языки в школах десять лет, а после выпуска не владеют ими даже на бытовом уровне.

— В учебном плане количество часов на иностранный язык увеличили только три года назад. В пятом классе стало пять часов в неделю, в шестом — четыре и в седьмом — три. Соответственно, эти дети только закончили седьмой класс. И то, что получилось из этого, мы сможем увидеть только через два года, когда они хотя бы окончат девять классов.

— Возвращаясь к школьному компоненту. Получается, что школа будет вести только те предметы, по которым есть учитель?

— Не буду лукавить — к сожалению, часто это получается так, учитывая слабую обеспеченность кадрами. В идеале, конечно, школьный компонент должен реализовываться с согласия родителей. Школа должна им предоставить свое определенное видение. Чем больше одна школа будет отличаться от другой, тем лучше в целом для образования.

Нам не нужно иметь очень много гимназий и лицеев. На самом деле, это зло, когда все школы стремятся стать гимназиями или лицеями. Анатолий Прокушкин

Это школы для избранных учащихся, одаренных, талантливых, звездочек. Таких меньшинство. Большинство детей средне статистические. Для них нужны хорошие, крепкие школы, но с профилизацией, где будут выбирать предметы, исходя из необходимости детей.

Государству нужно решать кадровые проблемы, повышать престижность учительской профессии, чтобы школы давали дополнительные часы не по принципу «Какие есть учителя», а по принципу «Что нужно детям для достижения целей образования».

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В 2014 году тоже была заложена идея выделения до 30 часов на школьный компонент и предметы по выбору, но потом от этого отказались, побоявшись, что школы будут просто закрывать дырки и давать часы тем, кто есть. Тем не менее проблему таким образом не решили. Если учителя нет, то предметы просто не ведутся. Как правило, в таких случаях охватывают только старшие классы перед выпуском, а учащиеся среднего звена остаются без учителя.

Целесообразнее сократить количество часов до минимально необходимого уровня. Ту же физику — до двух часов. Школе будет проще найти одного физика, который будет вести базовые часы, формировать представление о предмете во всех классах. Если есть возможность найти второго физика для углубленного изучения предмета, то часов будет уже больше.

— Улучшит ли новый госстандарт качество подготовки школьников?

— Если к нему разработают учебно-методические комплексы, то да. Нельзя проводить новое обучение по старым учебникам. Говорю как практик. У нас очень много осталось лишних, ненужных знаний с советской системы. По географии, к примеру, на каждый океан отводился отдельный час. Вам в жизни очень пригодились знания, какие типы медуз живут в Тихом океане, а какие в Атлантическом? По новым стандартам за один час изучаются все пять океанов. Но дети не могут выбрать нужную информацию из старого учебника. Нужен новый.

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— Сколько времени необходимо на подготовку новых книг?

— Это вопрос уже к республиканскому научно-практическому «Окуу китеби». По идее, согласно стратегии развития образования уже должны были быть написаны все учебники вплоть до девятого класса. На издание, понятно, не хватает денег, но написать можно было.

— Проблема в том, что учебники не готовят одной линейкой полностью.

— Да, у нас нет системности в обучении. Поэтому сам по себе стандарт ничего улучшить не может, а только когда появятся к нему инструментарии.

Сейчас же в 5-6-х классах мы изучаем математику по Кыдыралиеву, а в 7-8-х классах переходим на старые российские учебники. От этого качество и страдает.

— Кыдыралиева некоторые учителя сами не понимают, не говоря о детях. Поэтому родители берут этот учебник в аренду в школьной библиотеке, но покупают учебник Виленкина, и по нему занимаются дети.

— Это, наверное, проблема автора, что он не смог донести до аудитории. Наши опытные педагоги не взяли этот учебник, а молодая учительница после вуза начала спокойно по нему работать. Да, есть большая проблема с теорией, но задания из учебника очень хорошие. Это книга с новой философией, ориентированная на практику, обращенная к детям.

В России над созданием учебников работают целые научно-методические центры, академии. А мы взяли отдельных людей и думаем, что они должны стать суперавторами просто так? Анатолий Прокушкин

Я считаю, что написанные и раскритикованные всеми учебники — это определенная база для создания новых, хороших учебников.

Новый стандарт планируется ввести с сентября 2022 года. Целый год впереди. Предметные стандарты сильно переделывать не нужно: глобальных изменений не будет. За год учебники можно успеть написать, если на это будет финансирование и политическая воля.

— В чем секрет успешного обучения наших школьников?

— Это больше зависит от учителя. Нужно больше настоящих педагогов, заинтересованных в своем предмете, а не просто «урокодателей».

Ребенок понимает и любит предмет, если он любит учителя. Анатолий Прокушкин

Молодых талантливых учителей стало появляться больше. Другой вопрос, что большинство из них, отработав три года, получают диплом и уходят. В села практически никто не едет. Работа нервотрепная, родители все разные (тяжело работать не с детьми, а с родителями), за это нужно хорошо платить. Это решается только через повышение статуса учительской профессии, а финансовый вопрос — одна из важнейших составляющих этого статуса.