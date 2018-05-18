Перенос учебного года. Кому нужны такие эксперименты?

Проблем в отечественной системе образования немало. А вопросом № 1 в очередной раз оказался перенос учебного года с 1-го на 10-е сентября.

С такой инициативой выступил ранее депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков. Аргументировал он свое решение тем, что в начале сентября детям учиться просто некогда: им надо помогать родителям убирать урожай, а тем подросткам, кто живет на Иссык-Куле, нельзя пропустить заработок во время бархатного сезона.

В Министерстве образования и науки и вовсе считают, что перенос благоприятно скажется на здоровье детей. «И они смогут более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха. А также перенос начала учебного процесса может дать положительный эффект для развития туризма», — сказала глава МОиН Гульмира Кудайбердиева на совещании у премьер-министра.

Вопрос практически решен?

Как сообщил ИА «24.kg» вице-президент Кыргызской академии образования Алмазбек Токтомамбетов, решение об инициативе примут уже завтра на коллегии Минобразования. Удивительно, что речь идет только о 2018 годе.

«Просто в этом году получается легче: 1-2 сентября выпадают на субботу-воскресенье, соответственно, и 8-9 сентября тоже. То есть потеряем только пять учебных дней, которые можно будет восполнить в конце мая — с 26-го по 31-е число, не сокращая учебных часов», — пояснил он.

Вице-президент КАО подчеркнул, что с проведением III Всемирных игр кочевников, из-за которых 3 сентября ранее уже сделали выходным днем, это никак не связано. «Простое совпадение, ведь Игры проводят раз в два года», — отметил он.

Нагрузка большая. Надо сократить

«В горных районах, я и сам вырос в такой местности, обычно дети не приходят на учебу вовремя: они на джайлоо, появляются только к 10-15-му числу. Если даже детей отправляют на учебу, то их родители остаются на пастбищах. А подростки учатся, проживая у родственников или знакомых. И на Иссык-Куле тоже еще сезон не закончен. Так дети могут помочь родителям, в том числе и в сборе урожая», — аргументирует Алмазбек Токтомамбетов необходимость отсрочки учебного процесса

В будущем мы вообще должны провести оптимизацию. Было бы хорошо начинать учебный год 10 сентября, но заканчивать 25 мая. Алмазбек Токтомамбетов

И правда, зачем дольше учиться? На пятидневку уже перешли. Можно еще как вариант сократить каждодневные уроки. Незачем детям голову лишними знаниями забивать. А вдруг в жизни потом не пригодятся?

«У нас и так среди стран СНГ учебная нагрузка очень высокая и больше всех учебных предметов. Например, в России и Беларуси 17-18 предметов, а у нас — 26, — сетует вице-президент академии. — При этом не всегда большое количество часов приводит к высокому качеству образования. Надо менять сам подход. Не часы решают, а методология и технологии».

«Учебный год начинается с 1 сентября только в нескольких странах мира. Во Франции, к примеру, — 3 сентября, в Узбекистане — 4 сентября, Азербайджане — 15 сентября, Иране, Египте — в конце сентября. Российская Федерация тоже дала своим субъектам разрешение на неделю передвигать в зависимости от погодных условий и других обстоятельств. А в Японии дети приходят в школу вообще 1 апреля, — приводит чиновник примеры. — Но основной аргумент — это, конечно, чтобы дети могли подольше отдохнуть».

А по карману ли отдых?

По официальным данным Министерства труда и социального развития, пособия по малообеспеченности сегодня получают 261 тысяча 422 ребенка.

Согласно статистике, бедность в республике — в основном удел сельского населения. По данным Национального статистического комитета за 2016 год, четверть населения Кыргызстана проживает за чертой бедности. Это более 1,5 миллиона человек. За чертой крайней бедности — около 50 тысяч кыргызстанцев.

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В таких семьях элементарно недоедают, не имеют доступа к услугам здравоохранения и образования. Какой уж тут отдых? Дети в таких семьях вынуждены работать порой наравне со взрослыми. На полях, толкая тяжелые тачки на рынках, добывая уголь в шахтах, ухаживая за скотом.

С началом поста многие дети работают вместо родителей.

Когда труд не во благо

«В советские времена мы всегда отдыхали, выезжали с родителями. А сейчас все по-другому, — говорит врач-педиатр, заведующая консультационно-диагностическим отделением Национального центра охраны материнства и детства Каныкей Дюшембиева. — Учитывая сложное социальное положение в стране, дети вынуждены помогать родителям, не столько собрать какой-то капитал, а чтобы заработать деньги к сентябрю (на одежду и необходимые принадлежности для школы)».

Толкать тачки на базаре — это адский труд, который и взрослым-то бывает не под силу. Иной раз проходишь, смотришь, насколько истощенный, худой, жилистый ребенок! Больно на сердце становится. Каныкей Дюшембиева

Она предупреждает, что тяжелый детский труд негативно сказывается на растущем неокрепшем организме. «Он приводит к различным нарушениям систем, сердечной деятельности, мышечной и так далее. Дети не отдыхают полноценно, истощаются, не успевают восстанавливаться к сентябрю. И как потом им учиться целый учебный год? Это очень сложно для детей нести физические нагрузки в летнее время плюс потом умственные нагрузки», — отметила она.

«В некоторых семьях по трое-четверо детей работают, чтобы как-то продержаться. На Иссык-Куле работают весь летний сезон. Я помню, как ребенка спросили, кем он хочет стать, когда вырастет. «Я хочу быть отдыхающим», — ответил тот», — рассказала Каныкей Дюшембиева в интервью ИА «24.kg».

«Не знаю, как повлияет перенос учебного года на детей. Я училась все-таки в советское время, и, как положено в День знаний, мы всегда шли в школу, — вспоминает она. — Поэтому не хотелось бы, чтобы дети трудились еще 10-15 дней. Туризм туризмом, а дети должны полноценно питаться, спать, отдыхать и готовиться к новому учебному году».

Больше ненужная традиция?

В начале 2018 года Минобразования запускало соцопрос среди родителей учащихся. Однако о полученных результатах общественность до сих пор не проинформировали.

Тогда же ИА «24.kg» предлагало своим читателям обсудить эту тему. Более половины проголосовавших выступили против данной идеи, считая, что дети и так стали меньше учиться.

«Тем более это традиция отмечать 1 сентября День знаний», — говорят некоторые мамы школьников. «Но такая традиция есть не везде в мире», — коротко заметил Алмазбек Токтомамбетов.

Но это же не повод отменить и забыть то хорошее, что имеем?