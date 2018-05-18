Перенос учебного года. Кому нужны такие эксперименты?

Проблем в отечественной системе образования немало. А вопросом № 1 в очередной раз оказался перенос учебного года с 1-го на 10-е сентября.
С такой инициативой выступил ранее депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков. Аргументировал он свое решение тем, что в начале сентября детям учиться просто некогда: им надо помогать родителям убирать урожай, а тем подросткам, кто живет на Иссык-Куле, нельзя пропустить заработок во время бархатного сезона.
В Министерстве образования и науки и вовсе считают, что перенос благоприятно скажется на здоровье детей. «И они смогут более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха. А также перенос начала учебного процесса может дать положительный эффект для развития туризма», — сказала глава МОиН Гульмира Кудайбердиева на совещании у премьер-министра.
Вопрос практически решен?
Как сообщил ИА «24.kg» вице-президент Кыргызской академии образования Алмазбек Токтомамбетов, решение об инициативе примут уже завтра на коллегии Минобразования. Удивительно, что речь идет только о 2018 годе.
«Просто в этом году получается легче: 1-2 сентября выпадают на субботу-воскресенье, соответственно, и 8-9 сентября тоже. То есть потеряем только пять учебных дней, которые можно будет восполнить в конце мая — с 26-го по 31-е число, не сокращая учебных часов», — пояснил он.
Вице-президент КАО подчеркнул, что с проведением III Всемирных игр кочевников, из-за которых 3 сентября ранее уже сделали выходным днем, это никак не связано. «Простое совпадение, ведь Игры проводят раз в два года», — отметил он.
Нагрузка большая. Надо сократить
«В горных районах, я и сам вырос в такой местности, обычно дети не приходят на учебу вовремя: они на джайлоо, появляются только к 10-15-му числу. Если даже детей отправляют на учебу, то их родители остаются на пастбищах. А подростки учатся, проживая у родственников или знакомых. И на Иссык-Куле тоже еще сезон не закончен. Так дети могут помочь родителям, в том числе и в сборе урожая», — аргументирует Алмазбек Токтомамбетов необходимость отсрочки учебного процесса
И правда, зачем дольше учиться? На пятидневку уже перешли. Можно еще как вариант сократить каждодневные уроки. Незачем детям голову лишними знаниями забивать. А вдруг в жизни потом не пригодятся?
В будущем мы вообще должны провести оптимизацию. Было бы хорошо начинать учебный год 10 сентября, но заканчивать 25 мая.Алмазбек Токтомамбетов
«У нас и так среди стран СНГ учебная нагрузка очень высокая и больше всех учебных предметов. Например, в России и Беларуси 17-18 предметов, а у нас — 26, — сетует вице-президент академии. — При этом не всегда большое количество часов приводит к высокому качеству образования. Надо менять сам подход. Не часы решают, а методология и технологии».
«Учебный год начинается с 1 сентября только в нескольких странах мира. Во Франции, к примеру, — 3 сентября, в Узбекистане — 4 сентября, Азербайджане — 15 сентября, Иране, Египте — в конце сентября. Российская Федерация тоже дала своим субъектам разрешение на неделю передвигать в зависимости от погодных условий и других обстоятельств. А в Японии дети приходят в школу вообще 1 апреля, — приводит чиновник примеры. — Но основной аргумент — это, конечно, чтобы дети могли подольше отдохнуть».
А по карману ли отдых?
По официальным данным Министерства труда и социального развития, пособия по малообеспеченности сегодня получают 261 тысяча 422 ребенка.
В таких семьях элементарно недоедают, не имеют доступа к услугам здравоохранения и образования. Какой уж тут отдых? Дети в таких семьях вынуждены работать порой наравне со взрослыми. На полях, толкая тяжелые тачки на рынках, добывая уголь в шахтах, ухаживая за скотом.
С началом поста многие дети работают вместо родителей.
Когда труд не во благо
«В советские времена мы всегда отдыхали, выезжали с родителями. А сейчас все по-другому, — говорит врач-педиатр, заведующая консультационно-диагностическим отделением Национального центра охраны материнства и детства Каныкей Дюшембиева. — Учитывая сложное социальное положение в стране, дети вынуждены помогать родителям, не столько собрать какой-то капитал, а чтобы заработать деньги к сентябрю (на одежду и необходимые принадлежности для школы)».
Она предупреждает, что тяжелый детский труд негативно сказывается на растущем неокрепшем организме. «Он приводит к различным нарушениям систем, сердечной деятельности, мышечной и так далее. Дети не отдыхают полноценно, истощаются, не успевают восстанавливаться к сентябрю. И как потом им учиться целый учебный год? Это очень сложно для детей нести физические нагрузки в летнее время плюс потом умственные нагрузки», — отметила она.
Толкать тачки на базаре — это адский труд, который и взрослым-то бывает не под силу. Иной раз проходишь, смотришь, насколько истощенный, худой, жилистый ребенок! Больно на сердце становится.Каныкей Дюшембиева
«В некоторых семьях по трое-четверо детей работают, чтобы как-то продержаться. На Иссык-Куле работают весь летний сезон. Я помню, как ребенка спросили, кем он хочет стать, когда вырастет. «Я хочу быть отдыхающим», — ответил тот», — рассказала Каныкей Дюшембиева в интервью ИА «24.kg».
«Не знаю, как повлияет перенос учебного года на детей. Я училась все-таки в советское время, и, как положено в День знаний, мы всегда шли в школу, — вспоминает она. — Поэтому не хотелось бы, чтобы дети трудились еще 10-15 дней. Туризм туризмом, а дети должны полноценно питаться, спать, отдыхать и готовиться к новому учебному году».
Больше ненужная традиция?
В начале 2018 года Минобразования запускало соцопрос среди родителей учащихся. Однако о полученных результатах общественность до сих пор не проинформировали.
Тогда же ИА «24.kg» предлагало своим читателям обсудить эту тему. Более половины проголосовавших выступили против данной идеи, считая, что дети и так стали меньше учиться.
«Тем более это традиция отмечать 1 сентября День знаний», — говорят некоторые мамы школьников. «Но такая традиция есть не везде в мире», — коротко заметил Алмазбек Токтомамбетов.
Но это же не повод отменить и забыть то хорошее, что имеем?