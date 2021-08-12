В Кыргызстане новый учебный год начнется с 15 сентября

Новый учебный год в образовательных организациях Кыргызской Республики начнется с 15 сентября. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

Решение о переносе начала учебного года на 15 дней принято в целях поэтапного перехода на офлайн-обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования, отмечает пресс-служба кабмина.

При возобновлении учебного процесса в традиционном формате должны быть приняты во внимание вопросы общественного здравоохранения, преимущества и риски подобного формата и другие факторы.

В настоящее время в образовательных организациях всех уровней трудятся 152 тысячи 827 сотрудников, включая младший и технический персонал. При этом, согласно информации Министерства здравоохранения и социального развития, по состоянию на 12 августа 2021 года всего вакцинировано от COVID-19 минимум первой дозой 56 тысяч 114 сотрудников, что составляет 36,7 процента.

Для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70 процентов сотрудников, то есть вакцинации подлежат еще не менее 52 тысяч работников сферы образования по стране.

Перенос начала учебного года в образовательных организациях всех уровней образования поспособствует также продлению летнего туристического сезона, что положительно скажется на восстановлении и дальнейшем развитии сферы туризма.