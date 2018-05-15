Перенос начала учебного года. Премьер-министра убеждают в его необходимости

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу обеспечения школ республики Интернетом. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, глава правительства отметил, что сектор образования является одной из важных сфер социально-экономической жизни страны.

«Правительство готово вкладывать средства в образование, потому что это инвестиции в будущее. Одной из приоритетных задач, которую мы должны решить, является обеспечение всех школ республики Интернетом. Вопрос поднимается давно и уже должен быть снят с повестки дня, учитывая, что мы живем в век всеобщей компьютеризации и цифровых технологий», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Фото аппарата правительства КР

Министр образования Гульмира Кудайбердиева проинформировала, что в настоящее время доступ к Интернету имеют 55 процентов школ республики.

«Обеспечение всех школ Интернетом позволит решить ряд проблем, в том числе обеспеченность учебными материалами, проведение дистанционных открытых уроков, курсов по повышению квалификации и консультаций по использованию новейших учебных методик. Одним из наших достижений является то, что при поддержке Всемирного банка с нового учебного года ученики 5-х и 6-х классов будут обеспечены необходимым комплектом учебников на сто процентов. Ежегодно на издание новых учебников государству необходимо выделять около 500 миллионов сомов», — пояснила министр.

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Гульмира Кудайбердиева сообщила, что по предложению депутатов парламента решается вопрос о переносе начала учебного года с 1 на 10 сентября.

«Предлагаемый перенос начала учебного года, учитывая наши климатические условия, благоприятно скажется на здоровье детей, и они смогут более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха. А также перенос начала учебного процесса может дать положительный эффект для развития туризма. Вместе с тем хочу заверить учителей, что перенос учебного года не скажется на их часовой нагрузке и заработной плате», — заверила министр.

Премьер-министр подчеркнул, что сфере образования будет уделено особое внимание, чтобы ведомство смогло решить первостепенные задачи. В их число входит обеспечение компьютерной техникой и учебниками, а также развитие системы профтехобразования в регионах.

Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев поручил Министерству образования и науки проработать вопрос открытия издательства, которое будет выпускать учебники и учебную литературу с использованием современных технологий. Это запустит процесс формирования в Кыргызстане издательских домов, необходимых для современной системы учебного книгоиздания.