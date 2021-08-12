Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос

Новый учебный год в образовательных организациях в Кыргызстане начнется с 15 сентября. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

Решение объяснили поэтапным переходом на офлайн-обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования.

По мнению чиновников, перенос начала учебного года в образовательных организациях всех уровней образования поспособствует также продлению летнего туристического сезона, что положительно скажется на восстановлении и дальнейшем развитии сферы туризма.

Отметим, что это решение не обсуждалось общественностью, многие родители удивлены им.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, согласны ли они с таким решением.