В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 6 тысяч 153 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 3 тысячи 771 пациент, в больницах — 2 тысячи 382. В том числе 167 человек — в крайне тяжелом состоянии, 669 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 478 больных (или 62 процента) оценивают как средней тяжести, 18 пациентов — в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 743 человека, из них в Бишкеке — 111, Оше — 2, Чуйской области — 261, Ошской — 35, Таласской — 10, Нарынской — 37, Иссык-Кульской — 92, Джалал-Абадской — 119, Баткенской — 76.

С начала марта 2020 года выздоровели 160 тысяч 794 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.