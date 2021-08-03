Ждали с опаской. Врачам повысили зарплату и ничего не забрали

Медработники в Кыргызстане получили повышенную зарплату за июль. Наученные горьким опытом, квитки медики ждали с опаской. Ведь обычно обещанное повышение одного приводит к сокращению или отмене другого. В итоге в кошельке становится даже меньше, чем до повышения. Решит ли последняя надбавка проблему нехватки кадров?

Обещали — сделали

После введения новой тарификации с 1 апреля зарплата большинства семейных врачей сократилась. Их оклад повысили на 100 процентов, но при этом отменили доплаты за выполнение индикаторов. Повышение почувствовали только молодые специалисты без стажа и категории.

Сразу после этого в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) заверили: после повышения окладов на 50 процентов остальным медработникам с 1 июля зарплата не уменьшится и действующие надбавки не отменят.

Базовый оклад врача с 2011 года установлен в размере 5 тысяч сомов, соответственно, его повысили до 7,5 тысячи. У медсестер оклад вырос с 4,3 тысячи сомов до 6,5 тысячи.

Если сегодня средняя зарплата врача составляет 8,6 тысячи сомов, то после повышения она составит 12,9 тысячи, озвучивали в ФОМС свои расчеты. Средний персонал будет получать 11,7 тысячи сомов вместо 7,8 тысячи, младший — 9,9 тысячи сомов вместо 6,6 тысячи. Зарплата административного персонала вырастет с 9,6 тысячи сомов до 14,4 тысячи. У других сотрудников она повысится на 40 процентов — с 6,6 тысячи сомов до 9,9 тысячи.

В ряде медучреждений, в том числе в Республиканской клинической инфекционной больнице и Городской клинической больнице № 6, корреспонденту 24.kg сообщили о выполненном чиновниками обещании.

«Все получили, взамен ничего не лишили. Жалоб пока нет», — отметили в бухгалтерии РКИБ.

«От оклада выросли, соответственно, и другие доплаты, в том числе за категорию и выслугу лет. Сумма получилась ощутимая», — проинформировала главврач ГКБ № 6 Эльмира Мукамбетова.

Вакансий, по ее словам, в этом медучреждении нет. Специалисты готовы работать и за такую оплату.

Отнимать просто нечего

Зарплата врачей столичного Центра экстренной медицины немного выше, чем в стационарах, за счет доплат от мэрии в размере 4 тысяч сомов. Но и это не привлекает сотрудников.

Сегодня в службе 103 88 свободных врачебных ставок. «Медики к нам не идут из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки», — посетовал замдиректора ЦЭМ Егор Борисов.

В среднем молодой врач, по его данным, получал раньше 9-10 тысяч сомов на руки, сейчас — 15-16 тысяч. Он подчеркнул, что июльское повышение зарплаты было честным.

На моей памяти это первый раз, когда ничего не забрали. Хотя и забирать-то у нас уже нечего. Раньше были так называемые «колесные», но их отменили при повышении зарплаты, если не ошибаюсь, в 2011 году. Егор Борисов

От зарплаты до зарплаты

Доктор наук, профессор, врач с 40-летним стажем, попросивший не называть его имени, получал до повышения оклада 14 тысяч сомов.

«Сейчас будет примерно 19 тысяч. Это не решение проблемы, а лишь небольшая поддержка молодых специалистов, пришедших после вуза. Высшая категория дает прибавку в 50 процентов от оклада, но чтобы ее получить, нужно минимум 15 лет отработать, а то и все 20. За выслугу лет добавляется еще 25 процентов. То есть за хорошую выслугу лет и высшую категорию получается прибавка в 75 процентов от оклада. Сделали бы базовый оклад 15 тысяч сомов, тогда было бы ощутимо, многие вопросы в медицине решились бы. Тогда бы и врачи спокойно работали, со всеми категориями и надбавками получали бы больше 30 тысяч сомов», — поделился он своим мнением с 24.kg.

Профессор считает, что нынешнее повышение не решит проблему нехватки кадров.

На фоне безудержного роста цен сложно выжить даже на повышенную зарплату 12-15 тысяч сомов. Чтобы прокормить семью, многим врачам приходится подрабатывать в нескольких местах. Но и этой возможности глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев решил медиков лишить.

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По его мнению, медики, которые работают в государственной больнице, не должны работать в частной.

«Если мы хотим поднять медицину, должны быть и частные, и государственные клиники. Но врачи в госучреждениях работают на 0,25 ставки, а потом уходят в частные клиники. Поэтому я сказал нескольким главврачам и руководителю Нацгоспиталя о том, чтобы врачи там работали минимум на полставки или ставку. В госучреждениях врачи назначают рентген, анализы, а после обеда делают людям операции в частных клиниках. Это нужно прекращать, потому что все обследования граждане проходят бесплатно, а потом уходят в частные клиники. Операция там стоит 5-10 тысяч сомов», — пояснил чиновник свою позицию.

Идея вызвала шквал критики. Тем более действующий Трудовой кодекс не запрещает врачам подрабатывать в частных клиниках.

Что смогли, то и дали

Оклад, кстати, повышен не у всех. По словам сотрудника одного из центров семейной медицины, у младшего персонала оклад остался прежним — 3 тысячи сомов.

«Повысили нам только действующую доплату. Если бы повысили оклад, то стало бы больше и за вредность», — возмутилась женщина.

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«Оплата труда младшего обслуживающего и технического персонала регулируется другими документами. В 2018 году к ним уже применялся коэффициент 1,5, то есть была надбавка 50 процентов. С учетом 40-процентного повышения сделали им коэффициент 1,9. Базовый же оклад остался прежним. Да, некоторые будут говорить, что этого мало и хотели бы получать больше. Но, к сожалению, это то, что сегодня может дать государство в условиях жесткого бюджета», — пояснила 24.kg первый заместитель председателя ФОМС Клара Оскомбаева.

Она подчеркнула, что все положенное медработникам выплатили.

«Конечно, мы не говорим, что этой зарплаты достаточно. Но, повторю, это то, что может дать сейчас государство в условиях пандемии, снижения доходной части. Государство выделило дополнительно 1,6 миллиарда сомов для того, чтобы повысить зарплату медикам на полгода. На следующий год нужно найти 3 миллиарда сомов», — отметила Клара Оскомбаева.

Найдут ли?