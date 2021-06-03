Глава Минздрава рассказал, почему он против работы медиков в частных клиниках

В Кыргызстане участковые врачи получают зарплату в размере 17 тысяч сомов. Об этом на заседании парламента сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в эту сумму входит базовая часть оплаты за ставку в 5 тысяч сомов, стаж и категорию.

Читайте по теме Трудовой кодекс не запрещает врачам подрабатывать в частных клиниках

«Если мы хотим поднять медицину, должны быть и частные, и государственные клиники. Но врачи в госучреждениях работают на 0,25 ставки, а потом уходят в частные клиники. Поэтому я сказал нескольким главврачам и руководителю Нацгоспиталя о том, чтобы врачи там работали минимум на полставки или ставку. В госучреждениях врачи назначают рентген, анализы, а после обеда делают людям операции в частных клиниках. Это нужно прекращать, потому что все обследования граждане проходят бесплатно, а потом уходят в частные клиники. Операция там стоит 5-10 тысяч сомов», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

«Медики, которые работают в государственной больнице, не должны работать в частной», — заявил ранее на заседании комитета по экономике и финансам чиновник.