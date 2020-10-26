COVID-19: на Станции скорой помощи Бишкека не хватает врачей

Станция скорой помощи Бишкека испытывает нехватку врачей. Об этом сегодня 24.kg сообщил глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

«У нас сложилась ситуация, при которой станция укомплектована машинами, но испытывает дефицит медиков. При штатном расписании в 210 врачебных ставок вакантными остаются 89, из 342 фельдшерских ставок свободны 60. Основной причиной увольнения врачей остается несоизмеримая с условиями труда зарплата. Доктор получает 5 тысяч сомов в виде оклада и 4 тысячи — в качестве надбавки от мэрии столицы. Фельдшер получает 4 тысячи 300 сомов оклада и надбавку от муниципалитета в 2,5 тысячи. И это без вычета налогов», — сказал он.

Набравшись опыта на Станции скорой помощи, молодые специалисты, по словам Искендера Шаяхметова, зачастую стараются уйти в частные медицинские центры и службы. Он отмечает, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на работе станции в условиях начавшейся в республике второй волны пандемии коронавируса.

«Есть, конечно, и небольшие позитивные сдвиги. Так, недавно станция пополнилась клиническими ординаторами. К нам пришли девять молодых кардиологов, четыре педиатра и два невропатолога. Во многом произошло это благодаря работе, которую мы проводим по привлечению выпускников медицинских вузов», — заключил глава ЦЭМ.