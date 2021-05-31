Медикам из госбольниц хотят запретить работать в частных

«Медики, которые работают в государственной больнице, не должны работать в частной клинике», — заявил сегодня на заседании комитета по экономике и финансам министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Депутат Бурун Аманова поинтересовалась, почему в государственных клиниках нет таких условий, как в частных. При этом врачи могут с утра работать в госбольнице, а после обеда — в частной.

«Медик, который работает в частной клинике, не должен работать в государственных больницах и наоборот. Потому что они утром принимают пациента в госбольнице, сдают анализы и после обеда проводят лечение уже в частной клинике. Деньги зарабатывают», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

На это Бурул Аманова заметила, что неправильно создавать для медиков ограничения. Лучше создавать в государственных больницах условия, закупать оборудование. «Врачей можно понять. У них маленькая зарплата, поэтому и идут работать на вторую работу в частные медцентры», — заключила нардеп.