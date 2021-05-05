На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель

Власти Кыргызстана заявили о 100-процентном повышении зарплаты работников центров семейной медицины (ЦСМ) с 1 апреля 2021 года. Многие восприняли эту новость в буквальном смысле, превратив гипотетические 20 тысяч сомов в 40 тысяч. Однако все оказалось не так просто. Медики, получившие новую зарплату, рассказали 24.kg, как изменился их доход.

Тут плюс, там минус

Зарплата врачей складывается из базового оклада, который долгие годы был на уровне 5 тысяч сомов, и различных надбавок — за стаж, категорию, высокогорье и другие.

Кроме того, семейные врачи с 2018 года получали доплаты за выполнение ряда индикаторов. Акцент делали на здоровье детей и матерей, а также на профилактику гипертонии и сахарного диабета. В среднем доплата, по данным ФОМС, составляла 13,5 тысячи сомов, максимально возможная — 19,8 тысячи. Итого в 2019-м среднемесячная зарплата семейного врача составляла 24,1 тысячи сомов.

С 1 апреля 2021 года доплаты за индикаторы отменили, а базовый оклад, действительно, повысили — с 5 тысяч до 10 тысяч сомов.

Зарплата новая, нагрузка прежняя

При высоких баллах за индикаторы семейный врач ГСВ в Боконбаево Жийде Алымбаева с 40-летним стажем и высшей категорией получала зарплату 28-29 тысяч сомов. За апрель она получила 24 тысячи.

«Разница примерно 5 тысяч, сразу стало заметно. У меня 1,25 ставки, если переведут на ставку, то станет еще меньше. Индикаторы отменили, но высокая нагрузка осталась. На каждого семейного врача у нас приходится около 2,4 тысячи приписанного населения. Еще есть школа, военкомат, ведем смешанный прием, выезжаем по кошарам, работу против чумы ведем», — рассказала медик.

Она отметила дефицит кадров. Молодежь в районы не едет.

Одна из претензий чиновников, отменивших индикаторы, — приписки семейных врачей. Большинство медиков, конечно, это отрицают. Мол, документацию проверяют и с пациентами при этом созваниваются.

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«Сейчас больные приходят и говорят — вот вам зарплату на 100 процентов повысили, обслуживайте меня без очереди! А в детали они не вникают», — посетовала Жийде Алымбаева.

Зарплата семейного врача с 18-летним стажем и I категорией Таласского центра семейной медицины Асылгуль Тулебердиевой тоже сократилась.

«На индикаторах было лучше, хотя в зависимости от их выполнения доплата то повышалась, то понижалась. В среднем получала около 25 тысяч сомов, а за апрель на руки вышло 23 тысячи сомов, то есть на 2-3 тысячи сомов меньше. Работаю я на 1,5 ставки, еще 50 процентов добавили из-за высокой нагрузки», — пояснила она.

Раньше, по словам Асылгуль Тулебердиевой, вместо шести семейных врачей работала она одна и просто разрывалась. Недавно приехала медик из Бишкека, помогают и клинические ординаторы, немного разгрузили. «Когда-то у нас была доплата за участковость, восстановили бы ее снова. Миграция высокая, население растет», — размышляет врач.

За что платят, то и делают

Семейные врачи в Бишкеке повышенную зарплату пока не получили из-за задержки финансирования. Однако бухгалтерии уже произвели расчеты, и стало ясно: доходы сократятся.

Директор Объединенного центра семейной медицины Свердловского района Бишкека Памир Муратов рассказал 24.kg, как изменилось содержимое кошелька семейных врачей.

По его словам, раньше медики получали гарантированный базовый оклад 5 тысяч сомов, плюс доплаты за категорию (если высшая — то 5 тысяч сомов), выслугу лет (примерно 2 тысячи сомов), надбавку от мэрии и доплату за выполненные индикаторы. В общей сложности начисляли 24-25 тысяч сомов, после вычета налогов на руки оставалось около 21 тысячи сомов.

«Теперь же индикаторы отменили, но базовый оклад повысили на 100 процентов — с 5 до 10 тысяч сомов. В общей сложности начислят около 22 тысяч, после удержания врачи получат около 18 тысяч сомов», — пояснил Памир Муратов.

Он отметил, что это позволит привлечь в поликлиники молодые кадры, у которых после выпуска из мединститутов нет никаких доплат, кроме базового оклада.

«Я работал за рубежом. Мы конкретно пахали и получали хорошую зарплату. Те, кто плохо работал, соответственно, и получал меньше. У нас тоже должен быть такой подход, работа на результат, качество, позитивное отношение к пациенту, без ругани и оскорблений. Наши же врачи хотят, чтобы им повысили зарплату просто так. Когда вводили индикаторы, они тоже возмущались, не хотели их выполнять, — напомнил Памир Муратов. — А потом сконцентрировались только на выполнении этих показателей. Все остальное, включая работу по профилактике бруцеллеза, отошло на второй план. Это ведь нечестно. Это их функциональные обязанности. За это они гарантированную зарплату получают».

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Директор ОЦСМ добавил, что вместе с отменой индикаторов семейным врачам с мая вернут КТУ (коэффициент трудового участия). «Один КТУ по Свердловскому району составляет 2,2 тысячи сомов. Если врачи хорошо работают, то могут получить до трех КТУ, и тогда доплата составит 6,6 тысячи сомов. Зарплату нужно получать заслуженно», — подчеркнул Памир Муратов.

Назвал он и еще один минус прежней системы оплаты. «При индикаторах врачи отказывались заменять коллег, которые были в отпуске или на больничном, поскольку им за это не доплачивали. Теперь же за счет КТУ появится взаимозаменяемость, пациенты не останутся без внимания. Хочешь хорошо зарабатывать? Трудись, выполняй все необходимое», — посоветовал Памир Муратов медикам.

Молодых врачей станет больше?

Первый заместитель председателя ФОМС Клара Оскомбаева не исключила, что кто-то получил меньше. «У нас была задача повысить гарантированную зарплату всем одинаково, — сказала она, напомнив недовольства медиков по поводу «писанины за индикаторы» и проверок. — Опытный врач, который умеет красиво составлять отчеты, писал, что все индикаторы выполнил, и получал больше. А молодой врач, который только пришел, не может показать такие индикаторы работы».

Достоверность отчетов, по ее словам, не всегда подтверждалась. Причин тому много: приписки врачей, слабые информационные системы, дополнительная отчетность...

«Целый год население жаловалось, что в период пандемии коронавируса больные не могли попасть в поликлинику, их не принимали, тем не менее врачи все свои отчеты приписывали, индикаторы выполняли. Это же наталкивает на мысль, что так не бывает. Население не заметило, что стало лучше с индикаторами, поэтому и приняли решение гарантированно всем повысить оклад», — подчеркнула Клара Оскомбаева.

В среднем по стране семейные врачи в 2020 году получали 22 тысячи сомов, сейчас после пересчета в среднем будут 17-18 тысяч сомов. Клара Оскомбаева

«Но раньше индикаторы шли на одну ставку, а теперь можно и 1,5 ставки брать. Есть плюсы и минусы. Отчетности меньше станет, врачи будут спокойно работать. Это и так была их работа, ни одной дополнительной функции им не давали. Мы просто просили уделить больше внимания индикаторам и доплачивали за их же функционал. Зато вернулось КТУ», — добавила зампредседателя ФОМС.

С 1 июля остальным врачам и медсестрам обещают повысить зарплаты на 50 процентов. Они уже гадают, насколько может уменьшиться их зарплата.