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Общество

Похищенного Орхана Инанды пытали 35 дней и сломали руку, утверждает адвокат

Похищенного директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды пытали на протяжении 35 дней. Об этом адвокат Таалайгуль Токтакунова написала в соцсетях со ссылкой на своего коллегу в Турции.

По ее словам СМИ ТР распространяют не соответствующие действительности информацию. 

«Со слов моего коллеги адвоката из Стамбула Орхана Инанды пытали на протяжении этих 35 дней, сломали ему руку (неправильно сросшийся перелом руки видно на фото). Несмотря на это, он не признавался ни в чем, ибо он не является членом какой-либо незаконной организации и не совершал какие-либо незаконные деяния. Его вина в том, что открыл на территории Кыргызстана лучшие школы, дал выпускникам лицеев возможность на светлое будущее», — написала Таалайгуль Токтакунова.

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Фото Facebook. Пост Таалайгуль Токтакуновой
5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан. МИД КР вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство. Решением суда Анкары его заключили под стражу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201081/
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