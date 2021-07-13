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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Данияр Нарымбаев госпитализирован в частную клинику «Бикард»

Экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев, водворенный в СИЗО ГКНБ в рамках расследования уголовного дела по «Кумтору», госпитализирован в частную клинику «Бикард».

В ГКНБ 24.kg отметили, что подробности его перевода и чем именно он заболел сообщат позже.

Уточняется, что в «Бикарде» уже второй месяц находится на лечении экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200939/
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