Данияр Нарымбаев госпитализирован в частную клинику «Бикард»

Экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев, водворенный в СИЗО ГКНБ в рамках расследования уголовного дела по «Кумтору», госпитализирован в частную клинику «Бикард».

В ГКНБ 24.kg отметили, что подробности его перевода и чем именно он заболел сообщат позже.

Уточняется, что в «Бикарде» уже второй месяц находится на лечении экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.