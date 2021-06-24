Третья волна COVID-19. Как в Кыргызстане повторяется сценарий «черного июля»

Последние пару недель в Кыргызстане резко выросла заболеваемость коронавирусом. По прогнозам ученых, в стране может повториться сценарий лета 2020 года. Но наш анализ показал, что все уже повторяется.

Заболеваемость коронавирусом сейчас гораздо выше, чем во время «черного июля».

Это значит, что третья волна COVID-19 может оказаться сложнее, чем первая. А Кыргызстан к ней не готов: мест в больницах не хватает, вакцинация идет медленно.

Заболеваемость выше в семь раз

В прошлом году Министерство здравоохранения долго отказывалось признавать внебольничную пневмонию проявлением коронавируса. Статистику по этим двум заболеваниям объединили только в разгар «черного июля». До этого не было даже точных данных по числу выявляемых ежедневно случаев пневмонии.

В своем анализе мы использовали данные по заболеваемости коронавирусом, который выявили лабораторным путем (ПЦР-тесты). Учитывали ежедневные случаи заражения за первые три недели июня 2020 и 2021 годов.

В июне 2021-го уровень заболеваемости в семь раз выше, чем в это время в прошлом году.

В 2020 году за три недели июня зарегистрировали 1 тысячу 403 случая COVID-19. Так началась первая волна коронавируса в стране. Люди жаловались на отсутствие мест в больницах, лекарств, невозможность дозвониться на горячую линию 118.

Прошел год, и ничего не изменилось. Мест в больницах уже не хватает, лекарства найти сложно, да и цены на них зашкаливают. Есть только одно изменение, которое пугает больше всего. Число случаев заражения в июне 2021 года гораздо больше — за три недели почти 10 тысяч человек.

Данные по смертности тоже вызывают опасения. Ведь в этом году с начала июня 2021 года умерло в четыре раза больше людей, чем в июне 2020-го — 82 случая смерти против 21. И это притом, что у страны есть опыт борьбы с коронавирусом, принят новый протокол лечения. Но факты таковы, что сейчас от «короны» умирает гораздо больше людей, чем в прошлом году.

По данным главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигита Аалиева, смертность увеличивается из-за позднего обращения к медикам. Высок процент летальных исходов среди пациентов с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы, печени, почек, с сахарным диабетом.

«Черный июль» уже наступил

Самым страшным воспоминанием кыргызстанцев, связанным с пандемией коронавируса, стал «черный июль». Тогда люди умирали на порогах больниц, так и не дождавшись помощи. Каждый спасался как мог, а заодно пытался помочь медикам с СИЗами, питанием и лекарствами.

Уроков из первой волны мы не вынесли, и сейчас ситуация повторяется.

Данные показывают, что число новых случаев заражения с 1 по 21 июня больше, чем в первые три недели июля 2020-го. И это данные только по лабораторным случаям COVID-19. Если сценарий июля прошлого года повторится и начнет расти число случаев заражения внебольничной пневмонией, то третья волна коронавируса будет куда сложнее первой.

При этом смертность сейчас ниже, чем в самые сложные дни июля 2020 года. Да, сейчас каждый день регистрируют летальные исходы, но пока их общее число ниже, чем в прошлом году.

Однако это не повод расслабляться. Прогнозы ученых по третьей волне коронавируса неутешительны. В Кыргызстане ожидается наихудший вариант по смертности от COVID-19.

Все может быть хуже

Сегодняшние цифры по уровню заболеваемости и смертности — только начало. Третья волна COVID-19, которую прогнозировали еще полгода назад, только набирает обороты. Пика страна не достигла. В ближайшие две недели эксперты ожидают резкий рост заболевших.

По расчетам эпидемиологов, при пессимистичном сценарии ко 2 июля ежедневно будут выявлять 1 тысячу 571 заболевшего, в госпитализации будет нуждаться 641 человек.

При таком раскладе за две недели общее число заболевших может достигнуть 16 тысяч 358 человек, госпитализированных — 6 тысяч 707 человек, из них 2 тысячи 280 пациентов будут в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, 671 потребуется реанимация.

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«Наши эпидемиологические кривые говорят, что в ближайшие две недели возможен резкий рост заболеваемости и числа поступающих в среднетяжелом и тяжелом состояниях. И понятно, что это будет сопряжено со смертностью», — отметил специалист по общественному здравоохранению, директор программы Общественное здравоохранение Фонда «Сорос-Кыргызстан» Айбек Мукамбетов.

Но государство не слышит голоса экспертов. История июня 2020-го ничему так и не научила. Вместо оперативной подготовки к возможному наплыву больных, чиновники предпочитают искать виноватых.

Министр здравоохранения винит журналистов в провале кампании по вакцинации и в том, что они не носят маски.

При этом Алымкадыр Бейшеналиев заверяет, что есть места в больницах и нужный запас лекарств. А вот простые кыргызстанцы не знают, куда госпитализировать заболевших родственников, и ищут нужные лекарства в соцсетях.

Такая ситуация может дорого обойтись Кыргызстану. Расследование отдела данных 24.kg наглядно показало, что «черный июль» можно было предотвратить или хотя бы смягчить его последствия. Отсутствие грамотной информационной кампании, запоздалые решения и слабая система тестирования уже привели к потере тысячей жизней.

Но чиновники не просто не сделали выводов, они продолжают ту же политику и толкают страну к очередной трагедии.