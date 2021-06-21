Алымкадыр Бейшеналиев: Минздравсоцразвития повторения «черного июля» не допустит

В Кыргызстане увеличивается число заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией. В выходные был зафиксирован рекорд последних месяцев — выявили 870 инфицированных. Такие показатели были во время «черного июля» прошлого года. И в ближайшие две недели эксперты прогнозируют резкий рост заболеваемости — до 1,5 тысячи человек в день. Что предпринимает Минздравсоцразвития, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации, 24.kg рассказал глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

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— Министерство контролирует ситуацию. Сейчас свободные места в больницах есть, в основном это Бишкек — более 200. При необходимости можем развернуть еще до 800 мест. Мы к этому готовы. Сейчас в каждом стационаре, где есть красные зоны, выделены отделения, где проходят обсервацию врачи. Мы их будем выводить в гостиницы «Ак-Кеме» и «Достук». А отделения отдадим под госпитализацию.

— Есть необходимый запас лекарств с учетом роста?

— Лекарств хватит на полтора-два месяца. Департамент лекарственного обеспечения сразу отправляет медикаменты, СИЗ по заявкам стационаров.

— Почему у нас кампания по вакцинации завалилась? Всего прививку получили около двух процентов населения, а для создания коллективного иммунитета, по данным ВОЗ, необходимо привить около 70 процентов.

Когда пришли первые дозы вакцины, журналисты создали нам антирекламу. Алымкадыр Бейшеналиев

— А сейчас все идут, во всех городах и селах открыты пункты. Сейчас будем наверстывать.

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— Чем наверстывать? Вакцины в стране сейчас всего на 40 тысяч населения...

— Скоро будет и 150 тысяч, потом 200 тысяч, потом 400 тысяч доз.

— А в связи с чем произошел такой резкий скачок заболеваемости?

— Третья волна по всему миру идет. Распространение получили разные штаммы, мутированные формы, более агрессивные. Если они пойдут у нас, то будет еще увеличиваться. Посмотрите, что в Москве происходит.

— Другие страны, та же Россия, вводят различные ограничительные меры. Минздравсоцразвития будет рекомендовать прибегнуть к ним в Кыргызстане?

— В прошлом году, когда вводили локдаун, вложено $1,2 миллиарда. Если сейчас введем, то откуда найдем деньги? Ведь в этом случае население необходимо будет обеспечивать питанием, пенсиями, пособиями. Это огромная сумма.

Мы будем отслеживать эпидемиологическую ситуацию.

Мы дали возможность всем муниципальным органам вводить при необходимости какие-то ограничительные меры в отдельных населенных пунктах, районах, областях. Алымкадыр Бейшеналиев

По всему Кыргызстану локдаун вводить не будем.

— Врачей хватит для лечения заболевших?

— Да. Минздравсоцразвития работает днем и ночью, не спим. И поэтому нет паники. Количество больных такое же, как в прошлом году, но паники нет. Лекарства есть, цены не поднимаются, СИЗ есть, врачи работают, компенсации идут. Мы контролируем, работаем.

Не только критично надо писать, мы круглосуточно работаем, мои замы, врачи. Надо их временами мотивировать, говорить хорошие слова, как во всех других странах. Видите, я последние месяцы не выхожу в эфир, потому что многим, оказывается, моя физиономия не нравится. По телефону даю интервью.

— Вы считаете, что Минздравсоцразвития сможет удержать ситуацию и не допустить повторения «черного июля»?

— Да, сможем. Но и народ тоже должен понять, что идет третья волна. Журналисты не носят маски, депутаты, никто. А если они будут показывать пример, то и другие будут носить.

— Но и наш президент, первое лицо государства, не носит маску. Например, на недавней встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он был без нее.

— Надо знать одно, если все носят маски, то один человек может этого не делать. Это во всех странах. Владимир Путин тоже не носит.