Смерть от COVID-19. Лечатся дома и в частных клиниках не по протоколу

Проблема самолечения при заболевании коронавирусом и внебольничной пневмонией вновь обострилась. Об этом 24.kg сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигит Аалиев.

По его словам, в настоящее время в стационаре на лечении находится более 340 человек, в том числе 19 человек — в отделении реанимации.

Главврач рассказал о причинах смертности: «Во-первых, всех тяжелых больных переводят из регионов к нам. Во-вторых, в последнее время начали поступать тяжелые пациенты, которые самостоятельно лечились у себя дома или даже в частных клиниках, где получали не соответствующее протоколу лечение. Кого-то консультируют заочно».

«Высокий процент летальных исходов среди пациентов с хроническими болезнями со стороны сердечно-сосудистой системы, печени, почек, с сахарным диабетом», — отметил Гулжигит Аалиев.

За последние три дня в Кыргызстане от коронавируса скончались 12 человек, семь из них — в Бишкеке.