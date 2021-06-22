В инфекционной больнице в Бишкеке нет свободных мест для зараженных COVID-19

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 212 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 22 июня:

Клинический родильный дом № 2 — 1;

Городская клиническая больница № 1 — 20;

Городская клиническая больница № 6 — 4;

Национальный центр кардиологии и терапии — 15;

Чуйская областная объединенная больница — 61;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 8;

Национальный центр онкологии и гематологии — 2;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 3;

Национальный госпиталь (мобильная клиника) — 80;

Республиканский центр наркологии — 18.

Отметим, в Республиканской клинической инфекционной больнице мест для больных с COVID-19 нет.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 116 тысяч 546 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.