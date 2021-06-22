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Общество
Сюжет: COVID-19

The Lancet: В Кыргызстане ожидается наихудший вариант по смертности от COVID-19

В Кыргызстане ожидается наихудший вариант по смертности от COVID-19. Об этом говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в журнале The Lancet

Исследователи отметили, что пожертвования вакцины против COVID-19 должна определять эпидемиология, а не геополитика. Они напоминают, что механизм COVAX критикуют за его схему распределения на основе населения, они не направляют большую часть своих ранних поставок вакцины в места с наибольшим риском высоких показателей смертности от COVID-19. 

Эксперты использовали данные по поставкам вакцин против COVID-19 в каждую страну, сведения мета-анализа эффективности вакцин против штаммов SARS-CoV-2, специфичный для каждого государства уровень недоверия населения к вакцинам, повышенную инфекционность доминирующих в этих странах вариантов и их способность пробивать иммунитет.

Группа исследователей смоделировала уровень смертности от COVID-19 на 100 тысяч человек в государствах мира с 1 июня по 31 августа 2021 года. В Кыргызстане он самый большой. 

The Lancet
Фото The Lancet. Расчетный уровень смертности от COVID-19

В Кыргызстане идет третья волна заражения коронавирусом. Показатели достигли статистики «черного июля» 2020 года. В ближайшие две недели эксперты прогнозируют резкий рост заболеваемости — до 1,5 тысячи человек в день. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198414/
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