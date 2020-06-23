Число заболевших COVID-19 стремительно растет. Чем занимаются чиновники штаба?

Социальные сети разрываются сообщениями о новых заразившихся коронавирусом, нехватке мест в больницах, невозможности дозвониться по номеру 118 и вызвать врача на дом. Некоторые сутками ждут приезда мобильной бригады.

При этом чиновники системы здравоохранения тоже негодуют: одни граждане зря занимают горячую линию, а другие занимаются самолечением и портят им статистику. Как республика справляется (или не справляется) с ростом числа зараженных COVID-19?

Кто кому лукавит?

За последние трое суток число реально зараженных коронавирусом увеличилось более чем на 60 процентов. Все больше людей рассказывают о том, что заразились, а членов семьи тестировать никто не торопится. Даже несмотря на наличие симптомов, никто их не включает в статистику.

Болезнь Азима включена. А наши с дочкой ещё никуда не включили. — Altynay Ryskulova (@altyshkin) June 22, 2020

Часть пациентов получает назначение просто по телефону, без личного осмотра и сдачи анализов. Другие лечатся дома, потому что «в больницах мест нет».

Накануне Минздрав разрешил бессимптомным пациентам получать лечение в домашних условиях. Значит ли это, что в больницах реально не осталось свободных мест?

«Нет, мест хватает, — заверил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов. — Во многих странах такое практикуют, бессимптомных даже на учет не берут, в тех же Казахстане, России. Витаминотерапию люди могут и дома получить, тем более если есть условия. Они берут на себя обязательства не нарушать требования, мы даем им разрешение оставаться дома. Самое главное в этом случае — повышать иммунитет».

На вопрос, сколько свободных палат на сегодня есть, в Минздраве четко не отвечают, заметив, что цифры все время меняются. Одних выписывают, других госпитализируют.

По данным завотделом управления оказания медпомощи и лекарственной политики Минздрава Кубанычбека Калмаматова, по республике развернуто 2 тысячи 36 койко-мест для зараженных коронавирусом. Больше всего в Бишкеке и Оше, меньше всего на Иссык-Куле.

С учетом того, что фактически больными на 22 июня оставались 1 тысяча 295 человек, свободных коек должно быть как минимум 700. Тогда почему люди жалуются, что мест нет?

Оставайтесь дома, но самолечением не заниматься!

Кстати, ни в одном смертельном случае чиновники не признали своих упущений. У всех умерших нашли сопутствующие заболевания либо они занимались самолечением и обратились за медицинской помощью очень поздно, когда помочь уже ничем нельзя было.

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«А как не заниматься самолечением, если на горячую линию 118 не дозвониться? А если и дозвонился, говорят, что симптомов недостаточно», — негодуют кыргызстанцы в социальных сетях.

У начальника управления здравоохранения столичной мэрии Бактыгуль Исмаиловой есть свое объяснение: «Около 40 процентов выездов мобильных бригад необоснованные. Сейчас уже все знают основные симптомы коронавируса: повышение температуры, кашель, одышка, потеря вкуса и обоняния, звонят и требуют, чтобы приехала мобильная бригада. А когда специалисты приезжают к ним домой, выясняется: люди просто хотели сдать мазок, чтобы выяснить, есть ли у них заболевание или нет».

Такие выезды отнимают время, и действительно нуждающиеся в консультации получают помощь запоздало. Специалисты очень загружены, работают в авральном режиме. Бактыгуль Исмаилова

Многие задаются вопросом, когда и где можно будет самостоятельно сдать тест на COVID-19. Такая возможность, видимо, появится еще нескоро. В Минздраве, вообще, считают, что необходимости брать анализы у всех нет, только у самых близких по эпидемиологическим показаниям. Но ведь и это происходит не всегда.

Сейчас тесты на коронавирус делает только одна частная лаборатория, и та перегружена.

Хороших больниц нет. И не будет?

Кыргызстанцы справедливо задаются вопросом, чем занималось правительство до и во время режима ЧП. Пока люди самоизолировались, у власти было время подготовиться на случай роста заболеваемости. Но, кроме запугивания высокими штрафами и установки блокпостов, на которых проверяли справки и документы раз через три, вспомнить нечего. Почему, к примеру, не построили ни одного мобильного госпиталя? А такой госпиталь у нас, оказывается, уже есть!

«Госпиталь со всеми условиями на 600 коек организован на базе «Ганси» возле аэропорта. Двухместные палаты, внутри каждой есть душевая, водопровод и санузел. Таких пять корпусов по 120 мест. Кроме того, подготовлено еще семь корпусов, но там санузел общий. Если будет необходимость, то превратим в стационар гостиницу «Ак-Кеме», — поделился планами Сабиржан Абдикаримов.

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Также в планах ремонт инфекционных отделений с интенсивной терапией в ряде больниц и строительство нового корпуса на территории Республиканской клинической инфекционной больницы на 130 мест. О нем говорят давно, и даже документы подготовлены, экспертиза проведена, но соглашение должно пройти ратификацию в парламенте. Сколько лет займет само строительство, тоже неизвестно.

При этом удивляет заявление главы Минздрава о том, что «наши больницы, оказывается, не отвечают современным требованиям: нет инфраструктуры, душевых, инфекционные отделения заброшены». Разве не знал он об этом раньше?

Сколько усилий в свое время направили на сокращение больничных учреждений и коечного фонда? Неужели никто не предполагал роста населения? Республиканская инфекционная больница — одна на всю страну. И какие там условия, ни для кого не секрет. Если бы чиновники и депутаты лечились вместе с простыми смертными, деньги на улучшение условий и строительство новых корпусов давно нашли бы. А сейчас требовать сиюминутных изменений глупо и бесполезно.