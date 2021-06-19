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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Резкий рост заболевших прогнозируют эксперты в ближайшие две недели

В стране вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За последние сутки выявили 870 инфицированных. Такие показатели были во время «черного июля» прошлого года. И в ближайшие две недели эксперты прогнозируют резкий рост заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом 24.kg рассказал специалист по общественному здравоохранению, директор программы Общественное здравоохранение Фонда «Сорос-Кыргызстан» Айбек Мукамбетов.

Три сценария развития

По его словам, к таким выводам пришла группа прогнозирования, куда, кроме него, входят эпидемиологи, специалист проекта USAID Айжан Дооронбекова, НПО «Профилактическая медицина» Чинара Жумалиева и профессор, доктор наук, главный внештатный инфекционист МЗиСР Айнура Кутманова.

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«Есть три сценария развития ситуации на ближайшие три недели: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Эта методика краткосрочного прогнозирования была предложена нашими казахскими коллегами-эпидемиологами, они приезжали в феврале, обучили методологии и по ней наши эпидемиологические кривые говорят, что в ближайшие две недели возможен резкий рост заболеваемости и числа поступающих в средне-тяжелом и тяжелом состоянии. И понятно, что это будет сопряжено со смертностью», — отметил он.

Айбек Мукамбетов подчеркнул, что главное в моделировании — а этот метод применяется во всем мире — оно позволяет заранее подготовиться к возможному худшему сценарию: развернуть койки в реанимациях и палатах интенсивной терапии, обеспечить запас лекарств.

Нужно быть готовыми оперативно развернуть крупные ковидные центры на базе существующих больниц в Бишкеке, Оше, где есть реанимационные отделения. Их надо усиливать.

Айбек Мукамбетов

1,5 тысячи больных в сутки

По словам эпидемиолога Айжан Дооронбековой, рост заболеваемости может быть связан с циркуляцией в стране штамма «Дельта» (индийского), низкими темпами вакцинации, а также с несоблюдением населением противоэпидемических мер: люди не носят масок, не соблюдают дистанцию, посещают массовые мероприятия.

«Чем опасен этот штамм -заболевание, вызванное им, у молодых людей протекает как обычная простуда, нет настороженности, нет обращаемости, и они ходят и заражают большее количество людей, чем если бы они болели в более тяжелом состоянии. Он также опасен тем, что высоко контагиозен (заразен)», — отметила она.

По результатам исследования, он на 64 процента более контагиозен в закрытых помещениях и на 40 процентов — на открытом воздухе.

Айжан Дооронбекова

«К тому же имеет молниеносное течение, в два раза выше риск госпитализации. Поэтому крайне важно, чтобы страна приняла быстрые меры, необходимо снижать нагрузку на здравоохранение», — отметила она.

По расчетам эпидемиологов, при пессимистичном сценарии ко 2 июля ежедневно будет выявляться 1 тысяча 571 заболевший, в госпитализации будет нуждаться 641 человек.

При таком раскладе за две недели общее число заболевших может достигнуть 16 тысяч 358 человек, госпитализированных — 6 тысяч 707 человек, из них 2 тысячи 280 пациентов будут в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, 671 будет необходимо госпитализировать в реанимационные отделения.

«Из числа выявленных 41 процент будет нуждаться в госпитализации. Эта цифра сильно не меняется, но когда уровень заболеваемости был ниже, она была немного выше. Возможно, это связано с тем, что нагрузка на систему здравоохранения меньше, и она может принять большее количество болеющих. С ростом заболеваемости уровень госпитализации немного снижается. В последнее время он держится на планке 41 процент», — отметила она.

Вакцинация и информация

В то же время эксперты отмечают, что еще можно изменить ситуацию. Для этого необходимо запустить широкую информационную и вакцинную кампанию.

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«Конечно, мы понимаем, что эта тема всем надоела, все устали от этих масок. Но это реально вопрос двух-трех недель, если люди более серьезно отнесутся к здоровью, будут изолироваться, дистанцироваться, носить маски и не ходить на массовые мероприятия, то ситуация может измениться в лучшую сторону. Если провести эффективную, быструю, массовую кампанию по вакцинации, мы сможем на самом деле предотвратить много смертей и замедлить рост», — отметил Айбек Мукамбетов.

Айжан Дооронбекова добавила, что важно, чтобы стратегия вакцинации была правильной: охват и сроки проведения кампании. «От вялотекущей вакцинации толку не будет», — добавила она.

Эксперты отметили, что свои прогнозы озвучили сегодня на аппаратном совещании у премьер-министра Улукбека Марипова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198252/
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