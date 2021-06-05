Забастовка маршруток. Некоторые водители решили вернуться на линии

Водители маршрутных такси начали возвращаться на линии. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, говорить о завершении забастовки рано, но процесс сдвинулся. «Потихоньку водители начали выходить на линии. Мы привлекли ДНД, правоохранительные органы для их безопасности», — отметили в мэрии, но не смогли назвать точное количество вышедших на линии водителей.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.

2 июня маршрутки вновь не вышли на линии. Забастовка длится четвертый день. Водители требуют повышения тарифа на проезд. С транспортным коллапсом горожане справляются сами. Многие подвозят друг друга на личном авто, выделяют автобусы коммерческие структуры и предприниматели.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре. Бишкекский городской кенеш вывесил проект постановления на общественное обсуждение.

3 июня забастовку маршруточников решили обсудить в Жогорку Кенеше. Депутаты вызвали и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова. Однако чиновник не смог ничего объяснить нардепам. Более того, он признался, что не знает, как решить создавшуюся проблему.