Вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре

Вопрос с повышением тарифов на проезд в маршрутках будет решен в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сегодня состоялась встреча и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов. Их волновал один вопрос — в какие сроки будет повышен тариф на проезд в маршрутках.

Чиновник отметил, что существует порядок, установленный законодательством. По его словам, решение об изменении тарифов принимает Бишкекский городской кенеш. Сегодня проект постановления о повышении будет внесен на рассмотрение депутатов.

«Бактыбек Кудайбергенов пообещал проработать вопрос с повышением тарифов в общественном транспорте с Бишкекским городским кенешем в течение сентября 2021 года. Представители компаний согласились и пообещали провести разъяснительную работу среди водителей микроавтобусов», — добавили в мэрии.

Сегодня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.