БГК вывесил проект постановления о повышении тарифа на проезд на обсуждение

Бишкекский городской кенеш вынес на общественное обсуждение проект постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта». Документ размещен на сайте БГК.

Как отмечается в справке-обосновании, целью и задачами проекта являются повышение тарифов на проезд в общественном пассажирском транспорте в Бишкеке с учетом эксплуатационных затрат и уровня инфляции.

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В горкенеше напомнили, что в действующем постановлении о тарифах на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским транспортом в Бишкеке от 2012 года предусмотрено требование для мэрии «при рассмотрении вопроса по изменению тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским транспортом в городе Бишкеке учитывать изменения эксплуатационных затрат и инфляции».

В январе 2021-го мэрия Бишкека создала рабочую группу, которая произвела расчет себестоимости пассажирских перевозок общественным транспортом в столице.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутном такси — до 15 сомов.

Кроме того, предлагается поднять тариф для пенсионеров по возрасту на проезд в микроавтобусах до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно при наличии персонифицированной транспортной карты с фотографией, с указанием фамилии, имени и отчества владельца, имеющего право на бесплатный или льготный проезд).

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.