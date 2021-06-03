Забастовка маршруток. И. о. мэра Бишкека не знает, как решить проблему

Сегодня депутаты парламента заслушивают информацию и. о. мэра Бишкека Бактыбека Кудайбергенова о забастовке водителей маршрутных такси.

Нардеп Дастан Бекешев спросил чиновника, выйдут ли завтра маршрутки на линии и какими будут действия мэрии. Он не смог ответить на вопрос, сказав, что не знает этого.

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«Мы не можем сказать, выйдут ли они завтра или нет. Мы провели работу, просили. Какие методы еще есть, не знаю. Мы сказали, помогите, ребята. У нас есть 42 перевозчика. Мы просили потерпеть до сентября, они не согласились. Возможно, завтра не выйдут. Водители Бишкекского автотранспортного предприятия выйдут на линию. Дополнительно еще около 30 машин задействуем», — сказал Бактыбек Кудайбергенов.

Дастан Бекешев отметил, что в этот вопрос должно вмешаться правительство. Мэрия, по его мнению, не справится.

«Либо кредит должен быть, либо субсидирование. Возможно, это не понравится гражданам, но в будущем можно поднять налог на частный транспорт. В таком случае мы можем закупить общественный транспорт. Все развитые страны уже сделали так. Да, конечно, это не понравится людям, поскольку это непопулярный метод. Возможно, надо другие варианты искать», — сказал Дастан Бекешев.

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.