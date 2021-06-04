Забастовка продолжается. Водители маршруток снова не вышли на линии

Водители маршруток снова не вышли на линии. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, так как саботаж продолжается третий день, мэрия имеет право расторгнуть договоры с фирмами-перевозчиками.

«На заседании парламента перед Минтрансом поставлен вопрос об отзыве лицензий у фирм», — отметили в пресс-службе и добавили, что Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие и троллейбусное управление работают в усиленном режиме. На линии сегодня вышли 118 автобусов и 135 троллейбусов.

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре. Бишкекский городской кенеш вывесил проект постановления на общественное обсуждение.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.

3 июня забастовку маршруточников решили обсудить в Жогорку Кенеше. Депутаты вызвали и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова. Однако чиновник не смог ничего объяснить нардепам. Более того, он признался, что не знает, как решить создавшуюся проблему.