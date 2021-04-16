15:38
USD 84.78
EUR 101.57
RUB 1.10
Общество
Сюжет: COVID-19

Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос

Садыр Жапаров предлагает кыргызстанцам против COVID-19 пить лекарства, изготовленные кустарным методом. Глава государства поделился видео, где мужчины разливают в пластиковые бутылки некий «препарат», который, по словам президента, лечит не только от коронавирусной инфекции, но и от рака желудка. Выяснилось, что это лекарство делают из иссык-кульского корня.

Читайте по теме
Медики начали лечить кыргызстанцев от COVID-19 иссык-кульским корнем

Позже министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подтвердил, что тоже применял это зелье для лечения больных COVID-19. И даже сам в прямом эфире продемонстрировал, как принимать настойку иссык-кульского корня. Он хочет внести этот препарат в пятый протокол лечения от коронавирусной инфекции.

Эксперты и медики осудили такие заявления главы Минздрава. По их словам, иссык-кульский корень смертельно опасен. Лечение может привести к моментальной смерти, уверен профессор Эрнст Акрамов.

Специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что действие, эффект аконита (иссык-кульский корень) полностью не определены из-за его чрезвычайной токсичности даже в малых дозах. «Это растение относится к сильнейшим, малоизученным ядам. Оно уже унесло много жизней. Все кыргызы знают об этом корне — уу коргошун. В самом названии присутствует слово «яд», — сказала Бермет Барыктабасова.

Во Всемирной организации здравоохранения также с обеспокоенностью прокомментировали заявления высокопоставленных чиновников Кыргызстана о новом методе лечения коронавируса.

24.kg решило выяснить у читателей: готовы ли вы лечиться опасным ядом.

Готовы ли вы лечиться от коронавируса иссык-кульским корнем?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190398/
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев
В каких больницах лечат иссык-кульским корнем, рассказали в Минздраве
Третья волна COVID-19. В аэропорту «Манас» ввели ограничительные меры
Кто будет отвечать за возможные смерти от лечения иссык-кульским корнем
Лечение COVID-19 иссык-кульским корнем. Комментарий ВОЗ
Глава Минздрава: От неправильного применения иссык-кульского корня можно умереть
Вводить карантин из-за ситуации с COVID-19 в Кыргызстане пока не планируют
Глава Минздрава считает, что из-за выборов идет рост заболеваемости COVID-19
О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Министр здравоохранения выпьет отвар иссык-кульского корня в прямом эфире
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Дело о&nbsp;госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в&nbsp;КР Дело о госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в КР
Дело о&nbsp;беспорядках в&nbsp;Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи Дело о беспорядках в Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи
Бизнес
Онлайн-оплата фитр-садака и&nbsp;календарь орозо в&nbsp;одном приложении Онлайн-оплата фитр-садака и календарь орозо в одном приложении
Адвокат: Сотрудник ГКНБ угрожал учредителю &laquo;Акнета&raquo;. Он&nbsp;объявлен в&nbsp;розыск Адвокат: Сотрудник ГКНБ угрожал учредителю «Акнета». Он объявлен в розыск
ГНС: Местные компании&nbsp;&mdash; партнеры &laquo;Яндекс.Такси&raquo; должны уплачивать налоги ГНС: Местные компании — партнеры «Яндекс.Такси» должны уплачивать налоги
NITRO&nbsp;&mdash; официальный энергетический напиток национальной сборной NITRO — официальный энергетический напиток национальной сборной
16 апреля, пятница
15:32
Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
15:26
Кыргызстан заинтересован в привлечении армянских компаний на рынок
15:21
Акция протеста в Пригородном. Возбуждено уголовное дело по захвату айыл окмоту
15:20
Убийство Лимонти. Обвиняемый отказался выходить из камеры СИЗО ГКНБ
14:51
В ночном клубе Бишкека избили посетителя. Задержаны два подозреваемых