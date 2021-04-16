Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос

Садыр Жапаров предлагает кыргызстанцам против COVID-19 пить лекарства, изготовленные кустарным методом. Глава государства поделился видео, где мужчины разливают в пластиковые бутылки некий «препарат», который, по словам президента, лечит не только от коронавирусной инфекции, но и от рака желудка. Выяснилось, что это лекарство делают из иссык-кульского корня.

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Позже министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подтвердил, что тоже применял это зелье для лечения больных COVID-19. И даже сам в прямом эфире продемонстрировал, как принимать настойку иссык-кульского корня. Он хочет внести этот препарат в пятый протокол лечения от коронавирусной инфекции.

Эксперты и медики осудили такие заявления главы Минздрава. По их словам, иссык-кульский корень смертельно опасен. Лечение может привести к моментальной смерти, уверен профессор Эрнст Акрамов.

Специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что действие, эффект аконита (иссык-кульский корень) полностью не определены из-за его чрезвычайной токсичности даже в малых дозах. «Это растение относится к сильнейшим, малоизученным ядам. Оно уже унесло много жизней. Все кыргызы знают об этом корне — уу коргошун. В самом названии присутствует слово «яд», — сказала Бермет Барыктабасова.

Во Всемирной организации здравоохранения также с обеспокоенностью прокомментировали заявления высокопоставленных чиновников Кыргызстана о новом методе лечения коронавируса.

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