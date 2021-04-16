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Общество
Сюжет: COVID-19

Лечение иссык-кульским корнем смертельно опасно, предупреждает фармаколог

Лечение иссык-кульским корнем смертельно опасно. Об этом 24.kg сообщила профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой базисной и клинической фармакологии КРСУ Аида Зурдинова.

По ее словам, заявление о лечении пациентов с коронавирусом иссык-кульским корнем — полный абсурд.

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«Аконит содержит ядовитые вещества. Если кто-то самостоятельно принимает, это его дело. В составе иссык-кульского корня достаточно много веществ, которые вызывают тяжелые отравления, в том числе смертельные. Со стороны желудочно-кишечного тракта могут появиться тошнота, рвота, слюнотечение. Кроме того, может остановиться сердце, дыхание», — пояснила профессор.

Аида Зурдинова подчеркнула, что люди, которые занимаются фитотерапией, должны иметь соответствующее образование. За рубежом в университетах есть факультеты, где изучают фитотерапию.

Она отметила, чтобы доказать эффективность и безопасность лекарства, проводят серьезные исследования, несколько фаз.

По лекарственным растениям таких исследований сегодня нет. Ни по одному в достаточном объеме.

Аида Зурдинова

«Лекарственные растения никогда не могут войти ни в руководство, ни в протоколы. В руководствах содержатся вопросы именно классической медицины, которые традиционно направлены на использование доказанных препаратов. Любое лекарственное растение обладает побочными эффектами», — подчеркнула Аида Зурдинова и призвала граждан не заниматься самолечением.

Отметим, что президент Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190358/
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