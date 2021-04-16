Лечение COVID-19 иссык-кульским корнем. Комментарий ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане внимательно следит за развитием новостей о применении Aconítum soongáricum для лечения COVID-19 в республике. Организация сделала заявление по новому рецепту властей — лечить коронавирус иссык-кульским корнем.

По данным ВОЗ, клинические исследования во всем мире являются неотъемлемым этапом разработки препаратов, который предшествует их регистрации и широкому медицинскому применению. Новый препарат изучается для получения данных о его эффективности и безопасности. На основании этих данных уполномоченный орган здравоохранения принимает решение о регистрации препарата или отказе в регистрации.

«Препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением. В настоящее время ВОЗ не располагает данными по эффективности и безопасности Aconítum soongáricum для лечения COVID-19. Для получения таких данных необходимо изучить его фармакологические свойства в рамках исследований (до клинических и клинических) в соответствии с международно-признанными стандартами», — говорится в заявлении организации.

Эксперты напоминают, что крайне важно не заниматься самолечением и при появлении симптомов заражения COVID-19 немедленно обращаться за помощью в медицинские учреждения.

ВОЗ настоятельно рекомендует по-прежнему соблюдать необходимые меры предосторожности: сохранять физическую дистанцию, носить маски, часто мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, проветривать помещения, а также сдавать тест на COVID-19 при появлении симптомов согласно утвержденным протоколам.

Отметим, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что использование его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.