О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов

Лечение иссык-кульским корнем может привести к мгновенной смерти. Об этом 24.kg сообщил профессор, известный хирург Эрнст Акрамов.

По его словам, по фармакологии аконит является ядовитым веществом, которое вызывает необратимые последствия в сердечной мышце.

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Отметим, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.