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Общество
Сюжет: COVID-19

Министр здравоохранения выпьет отвар иссык-кульского корня в прямом эфире

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев пообещал выпить отвар иссык-кульского корня в прямом эфире. Об этом он заявил перед началом пресс-конференции.

Он поинтересовался, с чего начать мероприятие: с сообщения информации об эпидемиологической ситуации или демонстрации.

«Я бы хотел, чтобы вы посмотрели, как я пью, как мы его варим», — сказал он.

Отметим, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Осенью 2020 года он заявлял, что знает средства от коронавируса, которыми они лечились в местах заключения.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190362/
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