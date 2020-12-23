Нечем дышать. Какой уголь продают кыргызстанцам?

Осенне-зимний период в Кыргызстане проходит напряженно. Чиновники предупредили о возможных отключениях электроэнергии и призвали граждан отапливаться углем и газом. Для многих жителей страны газовое отопление недоступно, поэтому люди вынуждены использовать уголь, внося свою долю в образование смога.

Разрешений на торговлю не получали

В Бишкеке предложений твердого топлива на рынке достаточно. Продают уголь не только на специальных топбазах, но и в неположенных местах.

На объездной (в районе рынка «Дордой» на поворотах в жилмассивы «Ак-Бата» и «Ак-Жар») обочина дороги превратилась в настоящий угольный базар. Десятки торговых точек предлагают «отборный» кара-кечинский уголь в мешках по 200 сомов. Тонну отдают за 3,5 тысячи сомов, доставка обойдется еще в 1-1,5 тысячи в зависимости от расстояния.

Есть в продаже «орешки», «семечки», «угольная пыль». Сеют топливо тут же. Кругом пыль, грязь, которая разносится машинами по округе. Каких-либо документов о качестве у продавцов, естественно, нет, говорят, что не дают на самом месторождении. Чем топят люди, неизвестно.

В санитарно-экологической инспекции (СЭИ) мэрии Бишкека отметили, что качеством угля они не занимаются, а лишь следят за санитарией.

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При подготовке к осенне-зимнему периоду частные реализаторы угля, утверждают в СЭИ, должны согласовывать с муниципальными администрациями место, где они могут торговать, и размер участка.

«Продавцы получают разрешение, возможно, берут добровольный патент. На участке должны соблюдать чистоту и порядок, не сжигать ничего по периметру. Если есть нарушения, тогда мы составляем протоколы, накладываем штраф», — рассказал 24.kg главный специалист СЭИ Касымбек Керимов.

«На объездной продается в основном кара-кечинский уголь. На месторождении есть несколько разрезов. В последнее время я заметил, что уголь привозят какой-то сырой. Возможно, природа уже исчерпала свои ресурсы, — полагает он. — Компетентные лица должны проверить на месте».

Недавно представители Свердловской райадминистрации организовали проверку точек продажи угля. По словам заместителя главы райадминистрации Рустама Касымбекова, топливная база на улице Достоевского предлагает шабыркульский уголь. Частные же лица реализуют в основном кара-кечинский в четырех точках по району — в жилмассивах «Келечек» и «Ак-Бата», на пересечении улиц Саадаева и Орозбекова, а также в жилмассиве «Учкун».

На всех участках, которые проверили наши ребята, никто разрешения на законную торговлю не давал: ни райадминистрация, ни МТУ, ни муниципалитет. Рустам Касымбеков

Штрафы налагают, но не быстро

«Провели разъяснительную работу о необходимости получения разрешительных документов, даже если работа сезонная, и соблюдения чистоты на прилегающей территории. Ведь жалобы поступают как раз на то, что не соблюдают санитарные нормы, — добавил замглавы райадминистрации. — Для начала реализаторов только предупредили. Согласно Кодексу о нарушениях, для оформления протокола необходимо иметь паспортные данные человека. Паспорта свои люди не показывают, контакта избегают. Часто просто оставляют прицепы, а на месте остаются в основном грузчики, которые якобы не знают владельцев».

Привлекаем РОВД для установления личности, но оперативности в таком деле не получается. В этом вопросе нужен комплекс мер, чтобы принять юридически правильное решение. Рустам Касымбеков

Качеством угля в муниципальной администрации тоже не озадачивались, отметив, что это прерогатива Госэкотехинспекции и «Кыргызкомура». Однако эти службы с вопросом о безопасности топлива отправили в ГКПЭН. Но и в госкомитете не смогли ответить, кто должен отвечать за качество реализуемого населению угля и занимаются ли им вообще.

Лаборатории, где проверяют качество поставляемого угля, есть на ТЭЦ столицы и Кара-Балты. Но анализ топлива в частном порядке они не делают.

«К нам обращаются люди по поводу сжигания разными субъектами якобы запрещенных предметов (покрышек или каких-то отходов производства). Приезжаем на место, и часто выясняется, что хозсубъект отапливается углем «Шабыркуль» или «Кара-Жыра». Казахстанский уголь более калорийный, но маслянистый, при сжигании выдает нехороший черный дым. Поэтому прохожие фиксируют это. Бывает, конечно, когда факты сжигания синтетических отходов производства подтверждаются, составляем протоколы, накладываем штраф (7,5 тысячи сомов для физических лиц)», — подчеркнул Касымбек Керимов.

Опасно для жизни

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Завкафедрой метеорологии, экологии и охраны окружающей среды КРСУ Андрей Подрезов уверен : в образовании смога в Бишкеке основную роль играют печи ТЭЦ и частного сектора. «Почему, когда мы видим смог, в первую очередь ощущаем запах гари? Больше всего это похоже на выбросы печного угля. Потому что так это и есть. Основная составляющая смога — дымовые выбросы», — сказал он.

«Из труб ТЭЦ и печного отопления выбрасываются взвешенные вещества (частицы покрышек, жидкие несгоревшие углеводороды, зола). Химический состав этой пыли самый разный. Все зависит от ее размеров. Всемирная организация здравоохранения считает наиболее опасной пыль РМ 2.5 и РМ 10. Она не задерживается органами дыхания человека и поступает в легкие, накапливается там и ведет к онкологическим заболеваниям и другим проблемам», — пояснил Андрей Подрезов.

«Автотранспорт взвешенных веществ выбрасывает не очень много. Хотя все вокруг твердят, что в смоге повинен именно он. Ничего подобного. В образовании смога в основном играют роль выбросы взвешенных частиц и условия погоды. Если дымов над городом много, низкие температуры и безветрие, то эти выбросы накапливаются в нижнем слое, на них оседают капельки воды, и они образуют приземный туман», — заметил он.

Пока у населения не будет более доступной и экологичной альтернативы, люди так и продолжат отапливать свои жилища всем, что горит.