Нечем дышать, или Как архитектура Бишкека влияет на загрязнение воздуха

С наступлением отопительного сезона Бишкек накрывает смог. Общественность, эксперты спорят, что больше загрязняет воздух, и предлагают варианты решения проблемы. В числе источников загрязнения воздуха называют еще одну из причин — хаотичная застройка столицы, которая негативно сказывается на проветриваемости города и, как следствие, приводит к застою грязного воздуха. Об этом редакция 24.kg поговорила с архитектором Айгуль Насирдиновой.

Без ветра в застое

Проблема с загрязнением воздуха, по словам архитектора, появилась не в последние годы. Еще в конце 1990-х при подготовке пятилетки (план на пять лет для Генплана Фрунзе) привлекли лабораторию окружающей среды, которая сделала карту «загрязненных» участков по городу.

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«Надо было определить безопасные территории для нового строительства. Тогда во Фрунзе работали 2 тысячи предприятий, которые выбрасывали вредные вещества, среди которых были, например, формальдегид, бензол, другие виды более 10 опасных веществ. Мы не могли определить район безопасного проживания и нового строительства, так как везде отмечалось превышение разных видов загрязнений. Но, как ни парадоксально, более-менее безопасными районами были участки распространения твердых частиц, предельно допустимая концентрация которых была выше нормы от 5 до 50 раз. Это были выбросы от ТЭЦ, а транспорта тогда в таком количестве не было. Так были определены новые районы для строительства — микрорайоны «Джал», «Кок-Жар», уплотнение застроек и другие», — отметила она.

Природно-климатические условия, географическое расположение Бишкека в подкотловинной местности, где не бывает частых ветров, которые бы продували и очищали город, имеют определяющее значение. Поэтому южная часть города, откуда поступает чистый воздух, всегда оставалась свободной, особо охраняемой, зоной. Реки, их береговые линии не застраивались — это легкие города, естественные створы, которые несут чистый воздух в город. Застраивать их означает сужать воздушный коридор.

Загрязнение — это одна сторона проблемы, а другая — проветриваемость столицы. Сказать, что какая-то хаотичная застройка, дом сильно влияют на воздух, невозможно, пока не будет создана климатическая карта с указанием аэрозаторов, ветротеней, теплопотерь. Айгуль Насирдинова

«Например, высотки на определенных участках могут усиливать аэрацию, а широтные, продолговатые дома, застройки могут стать аэрозаторами. В СНиПах даны рекомендации по ориентации и размещению объектов», — добавила она.

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Климатические карты городов и страны, по словам архитектора, есть, но не действуют. «Возможно, потому что таких требований у Градсовета не было. Последний раз такую карту строили для микрорайонов «Тунгуч» и № 12. Можно представить, когда это было. С тех пор они делались по единичным объектам, возможно, кварталам. И специалистов, которые могут сделать эту работу, в республике единицы», — продолжила Айгуль Насирдинова.

Она подчеркивает, что застраивать южную часть Бишкека без климатической карты было нельзя.

Как Бишкеку стать «зеленым»

Нужен «мозговой центр», который координировал бы все данные и регулировал развитие городов, считает архитектор. Необходимо создать научно-исследовательскую, экспериментальную лабораторию города, которая будет работать над стратегией пространственного развития — мастер-планом, который обоснованно показывает, каким будет город.

«У нас ранее такого понятия в градостроительной документации не было. Мы ввели их в программу «Зеленая экономика» (раздел «Зеленый город»)», — заметила она.

То, что экологи проводят мониторинги, — это очень хорошо, но инженерно-технической, научно-экспериментальной лаборатории, которая все данные аккумулирует, координирует, анализирует, моделирует, дает сценарии, а потом предлагает решения по инфраструктуре, нет. Айгуль Насирдинова

«Возьмем центр города. Сейчас там характерная ежегодная ситуация с качеством воздуха, и пора уже запрещать, ограничить частный транспорт, оставить только общественный (троллейбусы) и специальный. По-другому проветрить его в ближайшее время невозможно», — сказала она.

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С другой стороны, даже определение домов, которые стали аэрозаторами, кардинально на ситуацию не повлияет. Сносить такие постройки не имеет смысла, да и не хватит воли и сил властям. Нужно где-то контролировать теплопотери домов — утеплять, переводить на зеленые технологии, особенно поддерживать внесетевые подключения по точечным застройкам.

Строительство вести с экологическими материалами, которые влияют на климат города, развивать вертикальное озеленение — на крышах, стенах, балконах. Конечно, стихийное развитие, разрастание города по плотности, высотности нужно регулировать. В настоящее время достаточно найдены пути по снижению выбросов. Но нужно строить две-пять альтернативных моделей развития по ситуации с экологией, чтобы знать приоритетное финансирование и в то же время мобилизовать усилия по всем направлениям.