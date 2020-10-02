В правительстве вновь задумались о решении проблем загрязнения воздуха в Бишкеке

Нужно принять комплекс мер по решению проблем загрязнения воздуха. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков на совещании по исполнению плана улучшения экологической ситуации в Бишкеке и Чуйской области.

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По информации сотрудников мэрии Бишкека, столичный муниципалитет планирует перевести учреждения образования на газовое отопление.

В рамках инвестиционной программы ОсОО «Газпром Кыргызстан» в 22 жилых массива Бишкека провели газ. В частности к газовому отоплению подключили 11 тысяч 508 домов. Сейчас идет работа еще по пяти населенным пунктам. Кроме того, муниципалитет планирует закупить 100 газовых автобусов.

«Одной из причин загрязнения воздуха, как отмечают специалисты, является выделение выхлопных газов. Поэтому следует увеличить количество общественного транспорта на газовых двигателях. Нужно также рассмотреть и другие варианты борьбы с загрязнением воздуха. Особое внимание уделить жилым домам и предприятиям, которые отапливают помещения резиной и различными отходами», — сказал Алмазбек Баатырбеков.

Чиновник поручил с приходом весны активизировать озеленение Бишкека, открывать новые зоны отдыха.

Алмазбек Баатырбеков одним из механизмов предотвращения загрязнения воздуха назвал внедрение автоматизированной системы «зеленая волна» и поручил Министерству внутренних дел рассмотреть возможность внедрения системы на светофорах столицы.