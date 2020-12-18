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Власть

Артем Новиков о том, что нужно сделать, чтобы веерных отключений не было

«Важно полноценное обеспечение населения электроэнергией в зимнее время. Мы не должны допустить, чтобы население осталось без электроэнергии», — заявил исполняющий обязанности главы кабмина первый вице-премьер-министр Артем Новиков на внеочередном совещании по обсуждению бесперебойной работы энергетической системы.

По его словам, осенне-зимний период проходит очень напряженно. Потребление электроэнергии выросло, что может привести к авариям в энергосистеме.

«Необходимо принимать соответствующие меры и проводить среди населения разъяснительную работу о важности экономии электроэнергии. Необходимо снижать объемы потребления. Мы неоднократно говорили о переходе на энергосберегающие технологии, утеплении жилых домов. Но в предыдущие годы этому вопросу уделялось недостаточно внимания», — сказал и. о. премьер-министра.

Нужно оценить, насколько критическая ситуация, какова готовность к негативному развитию событий и что нужно предпринять для обеспечения населения бесперебойной подачей электроэнергии и тепла.

Артем Новиков

В связи с погодными условиями превышение установленного лимита фиксируется ежедневно. Только за последние сутки при плановых показателях в 49,8 миллиона киловатт-часов фактическое потребление составило 58 миллионов киловатт-часов.

«По моей информации, особенно большая нагрузка приходится на сети в крупных городах. У нас есть резервы по мощности, и их нужно задействовать. В частности, не в полную силу работает новая ТЭЦ Бишкека. Считаю, что настало время ввести в работу второй гидроагрегат, чтобы обеспечить достаточный объем выработки электричества и тепла. На это потребуются дополнительные финансовые расходы, но граждане не должны чувствовать дискомфорт в такие холода. Одновременно с этим следует продолжить проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости рационального расходования электроэнергии», — подчеркнул и. о. главы правительства.

Веерных отключений быть не должно.

Артем Новиков

Он предложил представителям ОсОО «Газпром Кыргызстан» ускорить работу по газификации жилых массивов столицы, в чем правительство окажет компании необходимую поддержку.

И. о. премьера также напомнил, что в жилом массиве «Ак-Жар», где в дни резкого похолодания произошли сбои в подаче электроэнергии, в ближайшее время начнется строительство дополнительной линии электропередачи для стабилизации подачи электроэнергии.

По итогам совещания Артем Новиков поручил Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования совместно с ОАО «Национальная электрическая холдинговая компания» принять действенные меры по недопущению превышения лимитов электроэнергии в распределительных компаниях, рациональному использованию водных ресурсов на Токтогульском водохранилище, а также усилить контроль за работой по мониторингу нагрузок на электрические сети и электрооборудование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177249/
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