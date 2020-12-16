Основной загрязнитель воздуха в Бишкеке зимой — пыль. Об этом на первой онлайн-встрече открытой общественной диалоговой платформы по обсуждению загрязнения воздуха сообщил заведующий кафедрой метеорологии, экологии и охраны окружающей среды КРСУ Андрей Подрезов.

По его словам, в зимний сезон превышение безопасного среднесуточного уровня или предельно допустимой концентрации имеют пять загрязняющих веществ, среди которых лидирует пыль.

«По интенсивности и продолжительности загрязнения атмосферы пыль не имеет конкурентов среди других загрязнителей. И по образованию смога, и по степени опасности для здоровья человека она стоит на первом месте», — сказал Андрей Подрезов.

Он добавил, что в зимний период превышение ее концентрации в 11-14 раз выше ПДК. «И, к сожалению, это становится нормой у нас», — заметил завкафедрой.