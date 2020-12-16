17:38
USD 82.99
EUR 100.78
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Основной загрязнитель воздуха в Бишкеке зимой — пыль

Основной загрязнитель воздуха в Бишкеке зимой — пыль. Об этом на первой онлайн-встрече открытой общественной диалоговой платформы по обсуждению загрязнения воздуха сообщил заведующий кафедрой метеорологии, экологии и охраны окружающей среды КРСУ Андрей Подрезов.

По его словам, в зимний сезон превышение безопасного среднесуточного уровня или предельно допустимой концентрации имеют пять загрязняющих веществ, среди которых лидирует пыль.

«По интенсивности и продолжительности загрязнения атмосферы пыль не имеет конкурентов среди других загрязнителей. И по образованию смога, и по степени опасности для здоровья человека она стоит на первом месте», — сказал Андрей Подрезов.

Он добавил, что в зимний период превышение ее концентрации в 11-14 раз выше ПДК. «И, к сожалению, это становится нормой у нас», — заметил завкафедрой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176921/
просмотров: 401
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень немного снизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова на лидирующей позиции в рейтинге
Смог в Бишкеке появился после модернизации ТЭЦ
Пандемия, экономический кризис. Почему не реализуется план по улучшению воздуха
Загрязнение воздуха. Как на проблему влияет экономическое состояние отраслей
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в тройке лидеров по загрязненности
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова лидирует в рейтинге самых грязных
Энергетики заявили, что ТЭЦ и частный сектор — не причина смога над Бишкеком
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в рейтинге самых грязных
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова лидирует в рейтинге самых грязных
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за&nbsp;две минуты Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу
Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по&nbsp;этому поводу проверку Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку
Бизнес
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
16 декабря, среда
17:29
Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агитационной кампании Выборы президента. Садыр Жапаров нарушает правила агита...
17:13
Подавляющее количество убийств женщин в стране было совершено мужчинами
17:08
Основной загрязнитель воздуха в Бишкеке зимой — пыль
17:05
Количество убийств женщин в КР за последние 10 лет сократилось в семь раз
16:45
В Москве убили 19-летнего кыргызстанца