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Власть

Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию

За последние сутки кыргызстанцы побили рекорд потребления электроэнергии. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя правления «Нацэнергохолдинг» Асхат Бердиев.

По его словам, за 24 часа население страны израсходовало 68 миллионов 800 тысяч киловатт-часов, это связано с резким похолоданием.

«Нас это немного настораживает. Хотим обратиться к кыргызстанцам, чтобы не произошло никаких непредвиденных обстоятельств. Нужно топиться углем и газом. Лимиты, которые установило правительство на потребление электроэнергии, не соблюдаются», — рассказал он.

Чиновник также отметил, что, несмотря на это, энергетики готовы к прохождению зимы, ремонтные и профилактические мероприятия завершены в сроки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176601/
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