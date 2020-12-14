Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию

За последние сутки кыргызстанцы побили рекорд потребления электроэнергии. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя правления «Нацэнергохолдинг» Асхат Бердиев.

По его словам, за 24 часа население страны израсходовало 68 миллионов 800 тысяч киловатт-часов, это связано с резким похолоданием.

«Нас это немного настораживает. Хотим обратиться к кыргызстанцам, чтобы не произошло никаких непредвиденных обстоятельств. Нужно топиться углем и газом. Лимиты, которые установило правительство на потребление электроэнергии, не соблюдаются», — рассказал он.

Чиновник также отметил, что, несмотря на это, энергетики готовы к прохождению зимы, ремонтные и профилактические мероприятия завершены в сроки.