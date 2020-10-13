Минздрав закупает инсулин на 94 миллиона сомов

Минздрав закупает противодиабетические препараты на 93,95 миллиона сомов. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, заявки принимаются до 2 ноября.

Ранее в Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана заявили, что в стране заканчивается инсулин. По ее сведениям, на 2020 год предварительная заявка на закупку инсулина составляла 250 миллионов сомов, а выделили всего 108 миллионов. В связи с ростом курса валюты цена на инсулин выросла на 30 процентов, из-за чего его было закуплено меньше ожидаемого количества при росте числа больных.

В Минздраве заверили, что запаса инсулиновых препаратов и шприцев хватит до конца года.