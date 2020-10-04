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Общество

Запаса инсулина в Кыргызстане хватит до конца года, утверждают в Минздраве

Запаса инсулиновых препаратов и инсулиновых шприцов хватит до конца года. В Министерстве здравоохранения прокомментировали заявление Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана о катастрофической ситуации с жизненно важным препаратом.

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В ведомстве отметили, что вопрос обеспечения больных сахарным диабетом инсулином и инсулиновыми шприцами стоит на контроле у руководства Минздрава. Последняя закупка была в марте.

«В Министерстве здравоохранения неоднократно проходили встречи с представителями Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана, где обсуждался вопрос обеспечения больных генно-инженерными и аналоговыми инсулинами и инсулиновыми шприцами и заявления, что пациенты с диабетом остались без инсулина необоснованны», — отметили в ведомстве.

В настоящее время ведомство проводит расчеты и готовит тендерную документацию. В Минздраве обещают, что поставки будут своевременными.

Отметим, ранее о проблеме с обеспечением инсулином поднимала директор ОО «Детство без диабета» Нурхан Жумабаева. Она отмечала, что после объявления тендера победившая компания подает заявку на завод, где в течение 120 дней готовят инсулин. На доставку потребуется еще полтора месяца. По закону о сахарном диабете в департаменте лекарственного обеспечения должен быть шестимесячный запас.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167374/
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