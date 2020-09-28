Городские власти согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать

«Если вдруг есть какие-то моменты при принятии Проекта детальной планировки (ПДП) центальной части Бишкека, связанные с нарушениями, что он недоступный, если ПДП непонятный, я думаю, я не против того, чтобы его отменили, отправили на доработку и вновь утвердили» — такими словами сегодня закончил свое вступительное слово столичный градоначальник Азиз Суракматов на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg.

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Отметим, что мэр Бишкека впервые вышел на открытое обсуждение скандального ПДП, споры вокруг которого не утихают уже почти год. Азиз Суракматов уверен, что подобный документ городу необходим, чтобы прекратить хаотичную застройку, он должен быть абсолютно открытым и понятным, сохраняющим зеленые зоны и памятники. Он также сказал, что узаконивать уже построенные объекты ПДП будет, только если они соответствуют данному документу и опасности в этом нет.

Однако юрист Эрик Ирискулбеков привел в пример, как новый ПДП уже сыграл на руку нерадивым застройщикам. «Мы много бились за сквер на пересечении проспекта Чуй и улицы Карпинского (ныне Суюмбаева. — Прим. 24.kg), отстояли его, но с принятием этого Проекта детальной планировки все решения судов были отменены. К сожалению, представители мэрии ни разу не пришли на это заседание. Они (застройщики. — Прим. 24.kg) сослались на новый ПДП, согласно которому в этом сквере определили объект. То есть в Генеральном плане этого объекта не было в сквере, а в ПДП его заложили. Мы 12 лет вместе с муниципалитетом судились, возвращали этот сквер, и, к сожалению, именно этот Проект детальной планировки стал основанием для отмены решений суда», — рассказал он.

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Юрист подчеркнул, что ПДП не выполнил свои задачи в отношении памятников культуры и зеленых зон. Принимать ПДП, по его мнению, можно только после того, как все огрехи и неточности из него будут устранены. В целом же горожане так же, как и власть, понимают необходимость упорядочить сферу строительства, но требуют сделать это законно.

Градоначальник еще раз отметил, что неприкосновенность частной собственности никто не имеет права ставить под угрозу и мэрия готова защищать горожан.

ПДП непонятный, и его не видно, здесь я согласен. Его почему-то засекретили, хотя это наш продукт. Данный ПДП позволяет, видимо, в каких-то моментах его видоизменять, а он изменяться не должен. Азиз Суракматов

«Мэрия будет защищать частного собственника, это я вам гарантирую. Никто не позволит выкупить частную собственность. Собственника никто не сможет заставить продать, в этом вопросе страха вообще не должно быть. Как это так? Человек живет, кто-то пришел к нему и заставляет продать? Памятники культуры должны быть сохранены», — заметил он.

Градоначальник также пояснил, что Проект детальной планировки не имеет обратной силы и, если в Генплане в какой-то зоне был сквер, а по новому ПДП там заложили объект, в городе должна остаться зеленая зона.

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За отмену скандального Проекта детальной планировки сегодня выступил также председатель комиссии по социальным вопросам Бишкекского горкенеша, один из инициаторов разработки ПДП Рыспай Аматов. Он сказал, что документ принимать было нельзя и он об этом говорил ранее.

«Я всех предупреждал и уговаривал депутатов не утверждать ПДП, так как в нем заложены бомбы, которые вот как раз мы сегодня обсуждаем, и я сам столкнулся с этой бомбой. К великому сожалению, хотели одно, а получили совсем другое», — добавил Рыспай Аматов.

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Все участники разговора удивились, что одна из основных сторон конфликта — разработчик ПДП Градостроительный проектный институт при Госстрое — отсутствовал, а многие вопросы должны быть адресованы именно ему. Стоит отметить, что 24.kg приглашало к диалогу и директора ГПИ Жыргалбека Асаналиева, который пообещал прийти и дать ответы на все вопросы, но несколькими днями позже — в суде по ПДП, который состоялся 24 сентября, — представитель ГПИ сообщил, что Жыргалбек Асаналиев ушел на пенсию. Для комментариев он, к сожалению, оказался после этого недоступен.

А вот представитель БГК оказался настроенным решительно и заверил, что на ближайшей сессии поднимет вопрос скандального ПДП. «Если по процедуре, юридически мы имеем право вносить изменения, мы должны это сделать. Когда я был в профильной комиссии, говорил, что проект должен разрабатываться детально, он должен быть для комфорта каждого жителя. Но исполнители ошиблись и заложили в некоторых местах бомбы. Мы должны все эти вопросы обсуждать с разработчиками, к великому сожалению, их здесь нет. Но на очередной сессии я сам лично буду поднимать этот вопрос. Ко мне обращается много горожан и по поводу Красной книги, и тех объектов, которые оказались не там, где нужно было оказаться», — подчеркнул Рыспай Аматов.

Мэр столицы в свою очередь отметил, что ПДП не может устраивать все стороны, но должен быть максимально понятным и прозрачным.

Если ПДП вызывает такие споры, давайте отменим его. Азиз Суракматов

По итогам встречи градоначальник пригласил инициативную группу горожан на следующей неделе на обсуждение всех спорных моментов с ним и специалистами. Готов встретиться и работать дальше с бишкекчанами и представитель БГК.

Посмотреть полную видеозапись с прошедшего диалога можно здесь:

Напомним, что инициативная группа горожан, юристы и правозащитники год бьют тревогу. По их мнению, власть готовит законные механизмы для изъятия частной собственности. Основанием для этого может послужить ПДП. Есть и второй документ — Правила застройки и землепользования, его пока не приняли. Чиновники в один голос утверждали, что ПДП не несет опасности, а нужен для наведения порядка в строительной сфере.

В итоге оказалось, что дома в столице все же под угрозой изъятия и сноса. В Градостроительном проектном институте (ГПИ) и вовсе заявили, что ПДП разрабатывали в соответствии с запросами застройщиков, но реновацию в Москве он не повторит.

Мэр Бишкека тоже решил внести ясность, прислав письменные ответы.

После того как тему начали обсуждать в СМИ, отреагировала прокуратура: в Проекте детальной планировки нашли ряд несоответствий. Представление об устранении нарушений надзорный орган внес в мэрию еще 21 февраля, но с тех пор столичные власти так и не нашли времени для одного из важнейших документов в градостроительстве.