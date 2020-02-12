Частную собственность защищает только Земельный кодекс. Его собрались переписать

Накануне нового года столичные депутаты преподнесли горожанам подарок с подвохом — без обсуждений приняли Проект детальной планировки Бишкека.

Читайте по теме Строительное лобби Бишкекского горкенеша в лицах. Они принимали ПДП

Отметим, что именно ПДП — основание для изъятия земель на общественные нужды. Однако пока нет законных механизмов для отъема. Но документ, согласно которому у граждан Кыргызстана смогут забирать частную собственность, уже разрабатывают на уровне правительства.

Против принятого Проекта детальной планировки выступает инициативная группа горожан, которая все еще пытается не допустить законодательного беспредела. Вопрос, как оказалось, касается не только столицы и ее центральной части, но может затронуть каждого жителя страны.

Как защитить частную собственность и такая ли она неприкосновенная, в интервью 24.kg рассказал представитель инициативной группы горожан Сергей Ким.

— Вы говорили, что в ПДП видно ограничение собственности...

— Да, в ПДП нарисован район, он обозначен полностью красным, это высотная застройка. По проекту все, что не высотка, по сути, уже не является частью города. Это и есть ограничение.

— Вы изучали проект еще на стадии обсуждения. Какие районы города под угрозой, что невысотную частную собственность заберут?

— В ПДП, если честно, видна жадность чиновников — практически весь город, весь центр красный. Можно сказать, все под угрозой.

— Получается, если примут документ, который регламентирует изъятие, все, кто живет в старых домах советской постройки, под угрозой? Тем более что садики «посадили» внутри строящихся домов...

Читайте по теме Семь важных вещей, которые попытались скрыть в Проекте детальной планировки

— Это пятая попытка узаконить отъем частной собственности. И она, к сожалению, прошла. Во всех предыдущих он был четко виден, в этот раз власти поступили немного хитрее. Только по ПДП собственность изымать не могут, потому что нас защищает Земельный кодекс, о чем они постоянно и говорят, людей это успокаивает. Но ПДП ограничивает права собственника.

— По предлагаемым поправкам при изъятии частную собственность будут оценивать комиссионно. Разве сейчас нет механизма отношений между собственником и бизнесом? Или горожанам просто пытаются связать руки?

— Совершенно верно, на данный момент и так есть эти взаимоотношения. Земли выкупаются, дома строятся в огромном количестве.

Механизм выкупа земельных участков по рыночным отношениям определен в Земельном кодексе.

Выдержка из Земельного кодекса Кыргызстана Раздел 2 глава 11 Статья 66. Основания изъятия земельного участка Пункт 4. Изъятие земельного участка для государственных и общественных нужд производится после выплаты стоимости права на земельный участок и возмещения убытков. Статья 68. Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и общественных нужд Пункт 3. При определении выкупной цены земельного участка в него включаются рыночная стоимость права на земельный участок и находящихся на нем зданий и сооружений, а также убытки, причиненные собственнику или землепользователю в связи с прекращением права на земельный участок, включая убытки, связанные с досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами. Пункт 4. При изъятии земельного участка для государственных или общественных нужд с согласия собственника земельного участка или землепользователя ему может быть предоставлен другой земельный участок с зачетом стоимости права на него в выкупную цену.

Зачем нужно вот это присутствие? Посредником между покупателем и продавцом хочет стать мэрия, правительство или другой государственный орган. По аналогии: мы приходим на базар, покупаем какую-то вещь и между нами стоит этот посредник. Вот что они хотят узаконить.

— И посредник диктует свои условия?

— Да. Они говорят, что организуют комиссию, а она будет состоять из 99 процентов представителей этого же посредника. Есть еще такая хитрая вещь, которую они назвали «независимая комиссия». Однако лицензии им опять будет выдавать посредник, правильно? А раз существует возможность управлять комиссией, она уже не независимая.

— Но ведь закон защищает неприкосновенность частной собственности. Как они намерены обойти этот пункт?

— Говорить о том, что закон защищает, очень сложно. Практически в любой области есть два закона: по одному можно что-то делать, по другому — нельзя.

Конституция, отцом которой является Текебаев, тот человек, который первым инициировал законопроект об отъеме, как раз таки не защищает собственника. Потому что в статье 12 пункте 2 сказано, что частная собственность неприкосновенна, и тут же пункт 6 гласит, если иное не предусмотрено в законе, а это кодексы.

Выдержка из Конституции Кыргызстана Статья 12 Пункт 2. Собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Изъятие имущества, помимо воли собственника, допускается только по решению суда. Принудительное изъятие имущества без решения суда допускается в случаях, предусмотренных законом, в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Законность такого изъятия подлежит обязательному рассмотрению судом. Изъятие имущества для общественных нужд, определенных в законе, может быть произведено по решению суда со справедливым и предварительным обеспечением возмещения стоимости этого имущества и других убытков, причиняемых в результате отчуждения. Пункт 6. Пределы и порядок осуществления собственниками своих прав и гарантии их защиты определяются законом.

Сегодня есть единственный пункт в Земельном кодексе, который защищает частную собственность. Там написано, что изъятие возможно в исключительных случаях. И все это время мечта чиновников — добавить туда всего одну фразу.

В свое время хотели добавить «градостроительную документацию». Если бы это сделали, ПДП автоматически узаконил бы повсеместное изъятие частной собственности.

Выдержка из Земельного кодекса Кыргызстана Раздел 1 глава 1 Статья 6. Право на земельный участок как объект гражданских прав и сделки с ним Пункт 3. Никто не может быть лишен права на земельный участок, иначе как по основаниям, указанным в законе. Пункт 4. Вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления в деятельность собственников земельного участка и землепользователей по использованию земельных участков не допускается, за исключением случаев нарушения ими земельного законодательства.

Отметим, что Земельный кодекс «регулирует земельные отношения в КР, основания возникновения, порядок осуществления и прекращения прав на землю и их регистрацию, а также направлен на создание земельно-рыночных отношений в условиях государственной, муниципальной и частной собственности на землю и рационального использования земли и ее охраны».

В данный момент Минсельхоз пишет свой Земельный кодекс. Премьер-министр дал Госстрою задание разработать механизм изъятия частной собственности. Сергей Ким

Омбудсмен, так сказать главный защитник страны, разрабатывает взаимоотношения, «рыночную стоимость». Я точно не сформулирую, потому что они сами не знают, чем занимаются. Они пригласили представителей НПО и попросили их разработать норму.

Мы присутствовали при обсуждении, но в диалоге не было ничего народного, все говорили о столбе, дороге, а о людях никто. Этого достаточно, чтобы понять, в какую сторону чиновники двигаются.

— Что могут сделать горожане, чтобы не допустить беспредела?

— С 2016 года мы оттягиваем начало конца. Мы не решаем проблему и понимаем это.

— То есть вы не верите, что вопрос решится?

— Это может только народ. Все больше людей узнают, все больше людей возмущены. Хорошо, что у нас появились соцсети, за время существования которых сознание сильно поменялось. Мы оттягиваем, чтобы народное сознание в конце концов наступило, чтобы была возможность противостоять. Создаются новые группы, общественные организации, появляются активисты. Это замечательно. Нам всем надо объединиться, но для этого нужно время. Активист должен наступить на грабли, и потом он начнет что-то понимать. Таких тысячи по всему Кыргызстану.