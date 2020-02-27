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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Прокуратура выявила несоответствия в Проекте детальной планировки Бишкека

Прокуратура Бишкека выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, на основании поступивших обращений граждан, публикаций ряда статей в средствах массовой информации о нарушениях закона при разработке документа надзорный орган провел проверку.

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«Так, в ПДП зонирование (условные обозначения) земельных участков идет в разрез их правоудостоверяющих документов. Участки, имеющие госакты о праве частной собственности, размещены на территориях земель зеленых насаждений и природно-рекреационных комплексов, что противоречит статье 78 Земельного кодекса КР. Кроме того, без учета мнения собственников земельных участков (частных лиц) зарезервированы территории для строительства школ и дошкольных учреждений», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, ответственные лица при разработке ПДП не исполнили пункт Свода правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации в КР, утвержденного приказом Госстроя, в части требований по установлению границ территорий государственной, муниципальной, частной и иных форм собственности.

Прокуратура также выявила отдельные несоответствия текстовой части ПДП ранее утвержденным положениям Генплана Бишкека в части основных направлений развития столицы, увеличения территорий зеленых насаждений, технико-экономических показателей, а также арифметические ошибки.

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«Более того, ПДП предусматривает зонирование жилой застройки Бишкека с показателями «средней» этажности. Отсутствие конкретных норм при определении этажности, отсутствие предельных нормативов могут в последующем стать причиной коррупционных проявлений при выдаче разрешительных документов со стороны уполномоченных органов архитектуры», — добавили в прокуратуре.

В надзорном органе подчеркнули, из-за большого объема материалов ПДП проведено выборочное изучение отдельных его частей и технико-экономических показателей.

«21 февраля в мэрию Бишкека внесено представление об устранении нарушений закона», — отметили в прокуратуре.

Напомним, горожане обеспокоены, что власть готовит законные механизмы для изъятия частной собственности, основанием для этого может, по их словам, послужить ПДП. А вот Правила застройки и землепользования только подкрепят это основание.

В безопасности ПДП для частной собственности горожан поспешили заверить в Бишкекглавархитектуре. В итоге оказалось, что дома в столице все же под угрозой изъятия и сноса. В Градостроительном проектном институте и вовсе заявили, что ПДП разрабатывали в соответствии с запросами застройщиков, но реновацию в Москве он не повторит. Мэр Бишкека тоже решил внести ясность и ответить на вопросы о ПДП, но от личной встречи отказался, а прислал ответы с общими формулировками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144884/
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