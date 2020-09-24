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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Суд смог наконец-то получить скандальный Проект детальной планировки Бишкека

Административный суд Бишкека начал рассмотрение иска по отмене Проекта детальной планировки центральной части столицы по существу. Об этом 24.kg сообщил заявитель, юрист Эрик Ирискулбеков.

По его словам, на заседании представили проект в распечатанном формате.

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«Мы пока не приступили к его изучению. На процессе я, представители Бишкекского горкенеша и ГПИ «Градостроительства» изложили свои доводы. Процесс отложили, потому что на мои вопросы в части проведения общественных обсуждений представитель горкенеша не мог полноценно ответить. В горкенеше заявили, что проект постановления мэрия внесла 5 марта 2019 года, а общественное обсуждение провели в 2017, 2018 годах. Но как они могли это сделать, если проект внесли в 2019-м? На следующем заседании представители БГК обещали представить правовую, антикоррупционную и экологическую экспертизу ПДП», — сказал он.

Эрик Ирискулбеков добавил, что также подал ходатайство об обеспечении иска — приостановить действие постановления БГК об утверждении ПДП, чтобы на его основании не выдавали какие-либо документы. «Суд оставил вопрос открытым до завтра, после чего нас уведомят. Процесс отложили до 8 октября», — сообщил он.

Прокуратура Бишкека ранее выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166337/
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