Мэрия Бишкека обещает защищать собственников земельных участков

Мэрия Бишкека будет защищать собственников участков. Об этом на круглом столе в 24.kg сообщил глава города Азиз Суракматов.

Представитель инициативной группы горожан Эрик Ирискулбеков отметил, что Проект детальной планировки недоступен для бишкекчан.

«На сайте БГА просто картинка, но если мне интересен какой-то конкретный район, дом, я не могу посмотреть, картинка не увеличивается. Поэтому говорить, что ПДП доступен — неправильно. Его нереально увидеть и обсудить», — сказал он.

Азиз Суракматов согласился с замечанием. «Его (ПДП) почему-то засекретили и, возможно, изменят. Такого не должно быть», — отметил мэр.

План детальной планировки надо сделать более понятным, доступным. Азиз Суракматов

Эрик Ирискулбеков добавил: несмотря на заверения, что частная собственность не подлежит изъятию, граждане обращаются с вопросами, когда их земельный участок определен под многоэтажную застройку.

«Пока тот или иной частный дом не выкупят, он будет оставаться частным. Законодательство не позволяет заставить собственника его продать. Но в будущем территория должна застраиваться по ПДП. При этом застройщик сам будет договариваться с владельцем. Если собственник не согласится, мэрия будет защищать его, никто не заставит продавать, если не хочет», — объяснил Азиз Суракматов.

Прокуратура Бишкека ранее выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.