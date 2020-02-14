Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут

В обществе активно обсуждают принятый в конце прошлого года Проект детальной планировки центральной части Бишкека. Горожане опасаются, что теперь муниципальные власти смогут за смешные деньги выкупать частную собственность под видом общественных нужд, а дома советской постройки и вовсе снесут как не отвечающие новому виду столицы.

Так ли это, 24.kg выясняло у начальника управления градостроительства и архитектуры муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» Замиры Кангелдиевой.

— В ПДП вся центральная часть подразумевает высотную застройку. То есть те, кто, допустим, живет в домах советской постройки, под угрозой, что их дом могут снести?

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— В перспективе, если идти по реализации ПДП, эти дома должны идти под снос, да. Если заложена многоэтажная застройка, а там идет малоэтажная, по условиям сейсмичности... Кстати, есть положение о сносе ветхих зданий, мэрия создает комиссию. Если износ выше 80 процентов, готовят заключение, что здание непригодно, его необходимо снести. Однако при этом жителям дома должны предоставить равноценное жилье или компенсацию.

— Давайте будем честными, в строительной сфере сейчас бардак. И старые советские дома, те же самые сталинки, хрущевки, возможно, простоят гораздо дольше, чем дома, которые сегодня строят с нарушениями...

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— Строительство проверяет Госэкотехинспекция, они должны вести надзор качества. Минэкономики приняло постановление об ограничении проверок деятельности предпринимателей. И если ранее инспектор буквально каждый день был на стройке, то сейчас, по новым условиям, он бывает на объекте раз в месяц. За этот период какой бетон положили, какую арматуру? Конечно, он требует лабораторные изыскания, и строители дают отчет о них, а как он делался, тоже под вопросом.

— Получается, горожане не могут быть уверены в качестве строящихся домов?

— Гарантируют качество стройкомпания и инспектор Госэкотехинспекции, который подписывает акт приемки о том, что работы выполнены в соответствии с проектом.

— Градсовет, членом которого вы являетесь, определяет стратегическое направление в строительстве и развитии города. Именно Бишкекглавархитектура согласовывает проекты новых домов, как допустили такой хаос в строительной сфере?

— Это самое ключевое. Когда к нам приходит проект на согласование, он такой красивый: стройматериалы, планировка, архитектурные и фасадные решения — все прекрасно. Мы согласовываем, застройщик идет в экспертизу, проверяет проект, получает заключение и начинает строить. И вот здесь начинается самое кино. Мы не участвуем в акте приемки, отсюда и пандусы, которых нет, страшные фасады. В эксплуатацию принимает Госэкотехинспекция.

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В акте приемки четыре человека: автор проекта, заказчик, строитель и инспектор, который контролировал стройку. Инспектор отвечает только за конструкцию. Заказчик — это, естественно, заинтересованное лицо. А вот автор проекта не должен подписывать акт, пока не получится, как на бумаге. Но он тоже заинтересованное лицо, потому что работает на заказчика.

— Почему вы не работаете совместно с Госэкотехинспекцией в этом направлении?

— У нас нет функций контроля и надзора, их забрали. Если бы мы участвовали в акте приемки, была бы совсем другая картина. Нужно лицо, которое выдало документы и потом по документам проверяло, — это мы. Однако у нас функции забрали для исключения коррупционных рисков: орган, который выдает разрешительные документы, не имеет права вести контроль и надзор.

— Власти хором говорят, что ПДП позволит контролировать строительство. Из ваших слов я понимаю, что это не так. Зачем тогда его было принимать?

— Нет, ПДП позволит. В нем заложено, где многоэтажная застройка, где средняя этажность, где «зеленка» сохраняется. Этот документ нужен, как воздух. С его принятием ситуация улучшится и не будет случайных объектов.

— По ПДП у нас просто будет некачественная застройка, но мы точно будем знать, где и какая. Так получается?

— Да, так получается, вы совершенно правы. По ПДП все будут знать, что это «зеленка», значит, там строительство невозможно однозначно...

— Во время обсуждения поднимался вопрос о Рабочем городке. Эта зона является памятником градостроительства, но в новом ПДП там заложена высотная застройка?

— Да. Рабочий городок является памятником градостроительства. Здесь по новому ПДП есть зона строительства со средней этажностью в пять этажей. Давайте посмотрим по Генплану 2006 года... Да, есть различия. Как Градостроительный проектный институт нам объяснил, Генплан концептуальный, а ПДП — детальная проработка территории от сложившейся инфраструктуры...

— Но ПДП должен уточнить Генплан, а не противоречить ему?

— ГПИ говорит, что обоснованное отклонение возможно.

— В управлении капитального строительства нам сказали, что на основании этого ПДП разработают новый Генплан Бишкека. Такое возможно?

— Нет, конечно. Они ошиблись. Этот Проект детальной планировки теряет свою силу в 2025-м, когда закончится действие Генплана.