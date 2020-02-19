Повторит ли Проект детальной планировки реновацию в Москве, рассказали в ГПИ

О том, что Бишкеку как воздух необходим Проект детальной планировки (ПДП) говорить начали еще в 2006 году, когда приняли Генеральный план города. Первым этот вопрос поднимал ныне директор Градостроительного проектного института (ГПИ) при Госстрое Жыргылбек Асаналиев. Тогда он заведовал Генпланом в Бишкекглавархитектуре. С вопросом долго тянули и фактически работать над ПДП центральной части Бишкека, по его словам, начали только в 2016-м.

Читайте по теме Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут

Именно ГПИ, кстати, является разработчиком проекта, вокруг которого разгорается скандал. Действовать он будет, пока не разработают новый Генплан — после 2025 года, — а на его основании и ПДП. В градостроительной документации есть понятие «преемственности»: каждый документ — продолжение предыдущего. Значит, жить с принятым 30 декабря 2019 года ПДП Бишкеку еще очень долго.

Сам по себе Проект детальной планировки угрозы не несет — это технический документ и не регламентирует отношения в гражданско-правовом поле. А вот все, что разрабатывают и пытаются изменить на законодательном уровне вокруг него, у общественности вызывает немало опасений.

Читайте по теме Зачем Бишкеку Правила застройки и землепользования и что в них смущает

Во-первых, на стадии разработки Правила землепользования и застройки. Это документ, который, как признаются сами власти, определит правила игры в строительной сфере.

Во-вторых, переписывают Земельный кодекс — чуть ли не единственный закон, который охраняет право частной собственности и регулирует выкуп земельных участков и недвижимости на государственные и общественные нужды в рамках рыночных отношений. Кстати, переписывает почему-то Минсельхоз... Уже известно, что в проекте нового кодекса есть нормы, ограничивающие права частной собственности. Какие, пока непонятно.

Более того, правительство поручило Госстрою разработать механизм изъятия и сноса объектов недвижимости. Чиновники заверяют, что отсутствует механизм изъятия участков, выплаты компенсации. С принятием этих документов ПДП может легко превратиться из документа, направленного на развитие города, в основание для изъятия земли?

Жыргылбек Асаналиев ответил 24.kg на главные вопросы, тревожащие горожан. Интервью разделено на три смысловые части: про Проект детальной планировки, механизм изъятия (выкупа) земельных участков и ПЗЗ. Сегодня поговорим о ПДП.

— Пока не начнется разработка нового, город будет жить по ПДП, который приняли в реализацию. Документ спорный. Вы говорите, что это основание для изъятия и выкупа земельных участков. Но в нем на месте имеющегося строительства посажены новые высотные дома, то есть при реализации будут приходить к собственнику и говорить: «Мы развиваем город, ваши дома не подходят». Это ли не основание для изъятия?

— Нет, конечно. Это совсем неправильное толкование. В отношении каждого человека есть законы и конституционные права. ПДП — это реализация Генерального плана. В нем заложены и государственные, стратегические вопросы. Если городу нужно расширение дороги или пробивка новых улиц — все это рассматривает и планирует ПДП. Граждан защищает Конституция, Жилищный кодекс и другие законы. Поэтому, если на месте существующего строения что-то захотят построить, сначала решат правовую сторону. Просто так никто даже подходить не будет не то что к пятиэтажному зданию, к саманному, которое по закону давно пора снести. В первую очередь защищаются права граждан — как они скажут, так и будет.

Читайте по теме Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в центре Бишкека не будут

По хорошему, мэрия должна выступить главным заказчиком дальнейшего развития ПДП. Что это такое? Это следующий этап — проект застройки называется — последняя стадия реализации Генерального плана.

Этот этап рассматривает застройку поквартально, помикрорайонно, отдельные градостроительные узлы. Мэрия должна составить на основании ПДП свой план его реализации, определить, где приоритетные для города направления, и потом провести переговоры с инвесторами-бизнесменами, которые хотят заниматься застройкой.

Сейчас ругают архитекторов за хаотичную застройку в Бишкеке. Чтобы была комплексная застройка, нужен комплексный заказчик, а такого нет. Раньше государство заказывало и говорило: от этого квартала до того сносим, переселяем людей. Появлялся архитектурный облик города. Жыргылбек Асаналиев

Сейчас наши инвесторы что смогут? Они по два-три участка выкупают, высказывают свои намерения, для них разрабатывается проект застройки. Чтобы следующий инвестор приходил, к примеру, брал соседний участок и строил в одном стиле. Только так.

— Вы красиво говорите, но по факту мы видим, что этого нет...

— Я рассказываю, как должно быть.

Последние два-три месяца депутаты (Бишкекского горкенеша. — Прим. 24.kg) очень плотно с нами работали. Мы обсуждали по зонам, пути реализации, дороги, благоустройство. Еще очень больной вопрос — инженерные сети. Пока до конца не выяснили, они не принимали. Мы, например, планировали сдать все в декабре 2018 года, а потом депутаты отложили, сказали: «Давайте сначала разберемся».

— Кстати, про инженерные сети. Это одно из нареканий общественности. В особом мнении общественного фонда «Наше право» указано, что в ПДП не разработана схема инженерных сетей. И конечный вариант ПДП они не видели. Она появилась в итоге?

— Конечно. Этому ПДП повезло, потому что для разработки отдельной схемы инженерных сетей денежных средств не было. Но была предусмотрена разработка общей схемы инженерных сетей Бишкека. Это все есть, с депутатами обсуждалось, показывалось.

— Почему общественности не показали?

— Общественность все знает. В течение 2018 года здесь толпами люди ходили. Не было такого случая, чтобы они недовольные ушли. Были те, кто говорил: «Да, мы согласны, но все равно не согласны». Таких максимум человек 10, они до сих пор говорят об этом. В «Нашем праве» тоже один-два человека есть. Я не знаю, это они играют или специально делают, не понимаю.

— То есть вам скрывать нечего?

— Нечего.

— Почему тогда на ПДП гриф ДСП?

— Общая часть ПДП висит на сайте, до конца еще не повесили, наверное. Его только в конце декабря приняли.

Читайте по теме Проект детальной планировки можно рассекретить. Но город пока не торопится

Это технический документ, не всем понятный. Кому интересно, могут прийти посмотреть. Общие решения, этажность, застройка — эти части будут висеть на сайте. ДСП, чтобы знающий человек, который понимает все это, получал соответствующее объяснение от работников Бишкекглавархитектуры и дальше уже передавал. Каждый пусть со своим представителем подходит, посмотрит и объяснят дальше.

— Горожане имеют право знать, как будет развиваться город. Соответственно, они имеют право посмотреть на этот ПДП. А чтобы обычный человек понял документ, существует общепояснительная документация. Почему это нельзя предоставить бишкекчанам?

— Записка дает пояснение по каждым случаям, зонам, каждому принятому решению и дальнейшим правилам использования земли...

— Горожане будут видеть, где в перспективе намечена высотная застройка, дорога. Смогут свой участок посмотреть и адресовать вам четкие вопросы, почему там что-то проходит и как это будет в юридическом плане регламентировано. Бишкекчане в общем-то этого и просят: дайте посмотреть, что вы напридумывали...

— Давайте мы немножко вопрос сузим, более конкретно. Обращаются конкретные люди, пусть они подойдут с конкретным адресом, получат исчерпывающие ответы без всяких проблем. Они же просят показать все. Я не видел еще ни одного такого, кто посмотрел бы только на свой участок.

— Потому что людям не все равно, мы же говорим не о шкурном интересе. Мы говорим об инициативной группе, которая представляет всех горожан...

Читайте по теме Бишкек на грани общественного взрыва из-за Проекта детальной планировки

— В течение года мы обсуждали и никаких вопросов не осталось, спросите у лидеров этих инициативных групп. Но самое интересное, из этих же инициативных групп поднимается вопрос, что обманули. Мы некоторым звоним и говорим: придите, скажите, где мы вас обманули.

— У горожан очень четкие претензии...

— А почему с этими четкими своими конкретными локальными вопросами не подходят к нам?

— А почему вопрос должен быть обязательно локальный, а не может быть адресован ко всей центральной части Бишкека?

— Если всем объяснять, времени не хватит, во-первых. Во-вторых, были общественные обсуждения. Мы проводили их в течение года. После сами вышли с инициативой, чтобы мэрия создала экспертную группу. В нее входили независимые архитекторы, все службы города, республиканские службы, которые занимаются охранными и другими вопросами, была общественность — «Наше право». Они сделали свои замечания к инженерным вопросам, мы решили.

— Там были не только инженерные вопросы...

— Нет, другого нет.

— У них было особое мнение...

Читайте по теме Семь важных вещей, которые попытались скрыть в Проекте детальной планировки

— Дайте мне это особое мнение, чтобы этот вопрос не у вас, в 24.kg, обсуждался, не в других СМИ, а именно здесь, где разработан проект, где мы можем дать нормальные ответы. Вы думаете, спокойное обсуждение шло? Нет, некоторые задавали вопросы, а потом всякое выкрикивали. Первоначально наши ребята выходили из себя, но потом я им объяснил. В конце концов, все успокоились.

— А вы понимаете почему горожане так остро реагируют? По словам представителя Бишкекглавархитектуры, дома советской постройки при реализации ПДП в перспективе снесут. Вы говорите, нет. Вы друг другу противоречите...

— Я так не говорил. Вы поверхностно слушаете.

— Вы сказали: «Такой вопрос возникнет только, когда с жильцами договорятся»...

— Конечно, только после этого. Сначала права граждан выяснятся, договоренность будет. Если кто-то так в Бишкекглавархитектуре отвечал, пусть приходят сюда и при мне скажут. Какой специалист это заявлял? Я вам официально заявляю: значит, он ничего не знает про градостроительство и правила.

— В Москве идет проект реновации, у многих горожан складывается впечатление, что Бишкек решил пойти по тому же пути, когда людей массово переселяют в клетки на окраинах, а в центре на дорогой земле строят то, что им нужно...

Читайте по теме Строительное лобби Бишкекского горкенеша в лицах. Они принимали ПДП

— Это не так. Пока такой возможности у городской власти нет. У государства тоже нет. У нас даже зарубежных инвесторов как таковых нет. Местные инвесторы сколько могут? Почему у нас точечная застройка? Потому что как могут выкупают и дальше осуществляют свой замысел. Они же договариваются. Где жители отказались, застройка не идет. Но город, в любом случае, должен развиваться. Когда мы говорим о сносе, это в первую очередь ветхие строения, начиная с 40-х, 50-х, 60-х годов.

— То есть туда попадают сталинки?

— Сталинки не попадают. Здесь пока не решится спорный вопрос, никто даже близко подходить не будет. Я вам ответственно это заявляю.

— Я видела часть ПДП. Возник вот какой вопрос: Рабочий городок — память градостроительства. Там предусмотрена застройка средней этажностью в 5 этажей. Это ведь нарушает его? В Генплане такой застройки не предусмотрено.

— У меня встречный вопрос: как вы хотите, в таком виде как сейчас надо оставить его?

— Он согласно Генеральному плану такой...

— Зря вы так утверждаете. Генплан показывает стратегическое развитие застройки города. Его приняли в 2006 году, тогда еще не было строительного бума. В 2007 году, например, не рассматривали проекты выше семи этажей, потому что у нас кранов выше не было.

В Генплане все инженерные части с запасом в 30-40 процентов идут. Поэтому ПДП имеет право обосновать и изменить характер застройки. Имеется в виду этажность, объем и нагрузки на инженерные сети. Жыргалбек Асаналиев

Рабочий городок — единственный круг в градостроительном плане, поэтому его планировочную структуру нужно сохранить. Хотя жители были против, они обращались, массами ходили, чтобы разрушить неудобный круг. Но мы сказали, раз памятник — оставляем. Они обращались к депутатам, те выступали здесь. Мы объяснили, что должны разработать проект застройки, учитывая особенности градостроительной планировки, я не говорю про дома. В основном там старые строения и построенные после революции особняки.

Почти каждый третий-четвертый участок обращается с заявлением разрешить строительство многоэтажных жилых домов.

— Почему не заложить садик или школу вместо многоэтажек?

— Чтобы садик сделать и особенность структуры сохранить, необходимо разработать хотя бы схему застройки района. Каждый круг надо определить, градостроительное значение центральной улицы, чтобы не потерять планировочную красоту круга.

— Мы не говорим, что Бишкек не должен развиваться, но в ПДП внутри Рабочего городка заложили высотную застройку, а вокруг все осталось так же, разве это не нарушает его вид?

— Нарушение же было до этого? ПДП не узаконивает этого...

— Подождите, там нет еще высотной застройки.

— А если нет, мы в ПДП уже такое заложили, теперь на основании этого надо делать проект застройки, надо выносить на общественное обсуждение, с жителями надо обсудить, когда все это пройдет, город и здесь будет обсуждать. За рубежом и в других странах СНГ это называется мастер-план. Проект застройки должен быть, он предусматривает не только этажность, сам объем, архитектурные решения, дворы рассматривает, парковки, транспортные, пешеходные зоны и зоны отдыха, социальные объекты — где что должно быть.

— Правильно я понимаю, по вашим словам, что вы заложили в Рабочем городке высотную застройку, — первый шаг, чтобы перестроить его в будущем?

— Да, конечно. Например, в процессе разработки следующего Генерального плана сама структура как памятник градостроительства остается, а характер застройки, может, поменяется. Может, молодые архитекторы разработают такой проект, что жители будут в восторге. Или со временем его памятником ЮНЕСКО объявят, мы же этого не знаем.

Продолжение интервью о механизме изъятия (выкупа) земельных участков читайте завтра.