Повторит ли Проект детальной планировки реновацию в Москве, рассказали в ГПИ

О том, что Бишкеку как воздух необходим Проект детальной планировки (ПДП) говорить начали еще в 2006 году, когда приняли Генеральный план города. Первым этот вопрос поднимал ныне директор Градостроительного проектного института (ГПИ) при Госстрое Жыргылбек Асаналиев. Тогда он заведовал Генпланом в Бишкекглавархитектуре. С вопросом долго тянули и фактически работать над ПДП центральной части Бишкека, по его словам, начали только в 2016-м.
Именно ГПИ, кстати, является разработчиком проекта, вокруг которого разгорается скандал. Действовать он будет, пока не разработают новый Генплан — после 2025 года, — а на его основании и ПДП. В градостроительной документации есть понятие «преемственности»: каждый документ — продолжение предыдущего. Значит, жить с принятым 30 декабря 2019 года ПДП Бишкеку еще очень долго.
Сам по себе Проект детальной планировки угрозы не несет — это технический документ и не регламентирует отношения в гражданско-правовом поле. А вот все, что разрабатывают и пытаются изменить на законодательном уровне вокруг него, у общественности вызывает немало опасений.
Во-первых, на стадии разработки Правила землепользования и застройки. Это документ, который, как признаются сами власти, определит правила игры в строительной сфере.
Во-вторых, переписывают Земельный кодекс — чуть ли не единственный закон, который охраняет право частной собственности и регулирует выкуп земельных участков и недвижимости на государственные и общественные нужды в рамках рыночных отношений. Кстати, переписывает почему-то Минсельхоз... Уже известно, что в проекте нового кодекса есть нормы, ограничивающие права частной собственности. Какие, пока непонятно.
Более того, правительство поручило Госстрою разработать механизм изъятия и сноса объектов недвижимости. Чиновники заверяют, что отсутствует механизм изъятия участков, выплаты компенсации. С принятием этих документов ПДП может легко превратиться из документа, направленного на развитие города, в основание для изъятия земли?
Жыргылбек Асаналиев ответил 24.kg на главные вопросы, тревожащие горожан. Интервью разделено на три смысловые части: про Проект детальной планировки, механизм изъятия (выкупа) земельных участков и ПЗЗ. Сегодня поговорим о ПДП.
— Пока не начнется разработка нового, город будет жить по ПДП, который приняли в реализацию. Документ спорный. Вы говорите, что это основание для изъятия и выкупа земельных участков. Но в нем на месте имеющегося строительства посажены новые высотные дома, то есть при реализации будут приходить к собственнику и говорить: «Мы развиваем город, ваши дома не подходят». Это ли не основание для изъятия?
— Нет, конечно. Это совсем неправильное толкование. В отношении каждого человека есть законы и конституционные права. ПДП — это реализация Генерального плана. В нем заложены и государственные, стратегические вопросы. Если городу нужно расширение дороги или пробивка новых улиц — все это рассматривает и планирует ПДП. Граждан защищает Конституция, Жилищный кодекс и другие законы. Поэтому, если на месте существующего строения что-то захотят построить, сначала решат правовую сторону. Просто так никто даже подходить не будет не то что к пятиэтажному зданию, к саманному, которое по закону давно пора снести. В первую очередь защищаются права граждан — как они скажут, так и будет.
По хорошему, мэрия должна выступить главным заказчиком дальнейшего развития ПДП. Что это такое? Это следующий этап — проект застройки называется — последняя стадия реализации Генерального плана.
Этот этап рассматривает застройку поквартально, помикрорайонно, отдельные градостроительные узлы. Мэрия должна составить на основании ПДП свой план его реализации, определить, где приоритетные для города направления, и потом провести переговоры с инвесторами-бизнесменами, которые хотят заниматься застройкой.
Сейчас ругают архитекторов за хаотичную застройку в Бишкеке. Чтобы была комплексная застройка, нужен комплексный заказчик, а такого нет. Раньше государство заказывало и говорило: от этого квартала до того сносим, переселяем людей. Появлялся архитектурный облик города.Жыргылбек Асаналиев
Сейчас наши инвесторы что смогут? Они по два-три участка выкупают, высказывают свои намерения, для них разрабатывается проект застройки. Чтобы следующий инвестор приходил, к примеру, брал соседний участок и строил в одном стиле. Только так.
— Вы красиво говорите, но по факту мы видим, что этого нет...
— Я рассказываю, как должно быть.
Последние два-три месяца депутаты (Бишкекского горкенеша. — Прим. 24.kg) очень плотно с нами работали. Мы обсуждали по зонам, пути реализации, дороги, благоустройство. Еще очень больной вопрос — инженерные сети. Пока до конца не выяснили, они не принимали. Мы, например, планировали сдать все в декабре 2018 года, а потом депутаты отложили, сказали: «Давайте сначала разберемся».
— Кстати, про инженерные сети. Это одно из нареканий общественности. В особом мнении общественного фонда «Наше право» указано, что в ПДП не разработана схема инженерных сетей. И конечный вариант ПДП они не видели. Она появилась в итоге?
— Конечно. Этому ПДП повезло, потому что для разработки отдельной схемы инженерных сетей денежных средств не было. Но была предусмотрена разработка общей схемы инженерных сетей Бишкека. Это все есть, с депутатами обсуждалось, показывалось.
— Почему общественности не показали?
— Общественность все знает. В течение 2018 года здесь толпами люди ходили. Не было такого случая, чтобы они недовольные ушли. Были те, кто говорил: «Да, мы согласны, но все равно не согласны». Таких максимум человек 10, они до сих пор говорят об этом. В «Нашем праве» тоже один-два человека есть. Я не знаю, это они играют или специально делают, не понимаю.
— То есть вам скрывать нечего?
— Нечего.
— Почему тогда на ПДП гриф ДСП?
— Общая часть ПДП висит на сайте, до конца еще не повесили, наверное. Его только в конце декабря приняли.
Это технический документ, не всем понятный. Кому интересно, могут прийти посмотреть. Общие решения, этажность, застройка — эти части будут висеть на сайте. ДСП, чтобы знающий человек, который понимает все это, получал соответствующее объяснение от работников Бишкекглавархитектуры и дальше уже передавал. Каждый пусть со своим представителем подходит, посмотрит и объяснят дальше.
— Горожане имеют право знать, как будет развиваться город. Соответственно, они имеют право посмотреть на этот ПДП. А чтобы обычный человек понял документ, существует общепояснительная документация. Почему это нельзя предоставить бишкекчанам?
— Записка дает пояснение по каждым случаям, зонам, каждому принятому решению и дальнейшим правилам использования земли...
— Горожане будут видеть, где в перспективе намечена высотная застройка, дорога. Смогут свой участок посмотреть и адресовать вам четкие вопросы, почему там что-то проходит и как это будет в юридическом плане регламентировано. Бишкекчане в общем-то этого и просят: дайте посмотреть, что вы напридумывали...
— Давайте мы немножко вопрос сузим, более конкретно. Обращаются конкретные люди, пусть они подойдут с конкретным адресом, получат исчерпывающие ответы без всяких проблем. Они же просят показать все. Я не видел еще ни одного такого, кто посмотрел бы только на свой участок.
— Потому что людям не все равно, мы же говорим не о шкурном интересе. Мы говорим об инициативной группе, которая представляет всех горожан...
— В течение года мы обсуждали и никаких вопросов не осталось, спросите у лидеров этих инициативных групп. Но самое интересное, из этих же инициативных групп поднимается вопрос, что обманули. Мы некоторым звоним и говорим: придите, скажите, где мы вас обманули.
— У горожан очень четкие претензии...
— А почему с этими четкими своими конкретными локальными вопросами не подходят к нам?
— А почему вопрос должен быть обязательно локальный, а не может быть адресован ко всей центральной части Бишкека?
— Если всем объяснять, времени не хватит, во-первых. Во-вторых, были общественные обсуждения. Мы проводили их в течение года. После сами вышли с инициативой, чтобы мэрия создала экспертную группу. В нее входили независимые архитекторы, все службы города, республиканские службы, которые занимаются охранными и другими вопросами, была общественность — «Наше право». Они сделали свои замечания к инженерным вопросам, мы решили.
— Там были не только инженерные вопросы...
— Нет, другого нет.
— У них было особое мнение...
— Дайте мне это особое мнение, чтобы этот вопрос не у вас, в 24.kg, обсуждался, не в других СМИ, а именно здесь, где разработан проект, где мы можем дать нормальные ответы. Вы думаете, спокойное обсуждение шло? Нет, некоторые задавали вопросы, а потом всякое выкрикивали. Первоначально наши ребята выходили из себя, но потом я им объяснил. В конце концов, все успокоились.
— А вы понимаете почему горожане так остро реагируют? По словам представителя Бишкекглавархитектуры, дома советской постройки при реализации ПДП в перспективе снесут. Вы говорите, нет. Вы друг другу противоречите...
— Я так не говорил. Вы поверхностно слушаете.
— Вы сказали: «Такой вопрос возникнет только, когда с жильцами договорятся»...
— Конечно, только после этого. Сначала права граждан выяснятся, договоренность будет. Если кто-то так в Бишкекглавархитектуре отвечал, пусть приходят сюда и при мне скажут. Какой специалист это заявлял? Я вам официально заявляю: значит, он ничего не знает про градостроительство и правила.
— В Москве идет проект реновации, у многих горожан складывается впечатление, что Бишкек решил пойти по тому же пути, когда людей массово переселяют в клетки на окраинах, а в центре на дорогой земле строят то, что им нужно...
— Это не так. Пока такой возможности у городской власти нет. У государства тоже нет. У нас даже зарубежных инвесторов как таковых нет. Местные инвесторы сколько могут? Почему у нас точечная застройка? Потому что как могут выкупают и дальше осуществляют свой замысел. Они же договариваются. Где жители отказались, застройка не идет. Но город, в любом случае, должен развиваться. Когда мы говорим о сносе, это в первую очередь ветхие строения, начиная с 40-х, 50-х, 60-х годов.
— То есть туда попадают сталинки?
— Сталинки не попадают. Здесь пока не решится спорный вопрос, никто даже близко подходить не будет. Я вам ответственно это заявляю.
— Я видела часть ПДП. Возник вот какой вопрос: Рабочий городок — память градостроительства. Там предусмотрена застройка средней этажностью в 5 этажей. Это ведь нарушает его? В Генплане такой застройки не предусмотрено.
— У меня встречный вопрос: как вы хотите, в таком виде как сейчас надо оставить его?
— Он согласно Генеральному плану такой...
— Зря вы так утверждаете. Генплан показывает стратегическое развитие застройки города. Его приняли в 2006 году, тогда еще не было строительного бума. В 2007 году, например, не рассматривали проекты выше семи этажей, потому что у нас кранов выше не было.
В Генплане все инженерные части с запасом в 30-40 процентов идут. Поэтому ПДП имеет право обосновать и изменить характер застройки. Имеется в виду этажность, объем и нагрузки на инженерные сети.Жыргалбек Асаналиев
Рабочий городок — единственный круг в градостроительном плане, поэтому его планировочную структуру нужно сохранить. Хотя жители были против, они обращались, массами ходили, чтобы разрушить неудобный круг. Но мы сказали, раз памятник — оставляем. Они обращались к депутатам, те выступали здесь. Мы объяснили, что должны разработать проект застройки, учитывая особенности градостроительной планировки, я не говорю про дома. В основном там старые строения и построенные после революции особняки.
Почти каждый третий-четвертый участок обращается с заявлением разрешить строительство многоэтажных жилых домов.
— Почему не заложить садик или школу вместо многоэтажек?
— Чтобы садик сделать и особенность структуры сохранить, необходимо разработать хотя бы схему застройки района. Каждый круг надо определить, градостроительное значение центральной улицы, чтобы не потерять планировочную красоту круга.
— Мы не говорим, что Бишкек не должен развиваться, но в ПДП внутри Рабочего городка заложили высотную застройку, а вокруг все осталось так же, разве это не нарушает его вид?
— Нарушение же было до этого? ПДП не узаконивает этого...
— Подождите, там нет еще высотной застройки.
— А если нет, мы в ПДП уже такое заложили, теперь на основании этого надо делать проект застройки, надо выносить на общественное обсуждение, с жителями надо обсудить, когда все это пройдет, город и здесь будет обсуждать. За рубежом и в других странах СНГ это называется мастер-план. Проект застройки должен быть, он предусматривает не только этажность, сам объем, архитектурные решения, дворы рассматривает, парковки, транспортные, пешеходные зоны и зоны отдыха, социальные объекты — где что должно быть.
— Правильно я понимаю, по вашим словам, что вы заложили в Рабочем городке высотную застройку, — первый шаг, чтобы перестроить его в будущем?
— Да, конечно. Например, в процессе разработки следующего Генерального плана сама структура как памятник градостроительства остается, а характер застройки, может, поменяется. Может, молодые архитекторы разработают такой проект, что жители будут в восторге. Или со временем его памятником ЮНЕСКО объявят, мы же этого не знаем.
Продолжение интервью о механизме изъятия (выкупа) земельных участков читайте завтра.